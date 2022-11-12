Зеленский объявил сбор средств на первый в мире украинский флот морских дронов

Судя по цитате президента Украины, в планах производить дроны наподобие тех, которым был совершен удар по бухте Севастополя.

Это будет первый в истории вид вооружений, средства на который собраны по подписке.

Эффективность этого оружия пока не слишком велика - это показала атака на Севастопольскую бухту, но в принципе подход может показаться перспективным.

В конце концов, беспилотная подводная лодка с ядерной боевой частью "Посейдон", которую называют "оружием Судного дня", тоже по сути морской дрон.

И через некоторое время подобное оружие может оказаться в руках не только Москвы, но и Киева - со всеми вытекающими последствиями. Например, наличия в качестве боевой части - "грязной бомбы". А что?

Пожалуй, единственным средством борьбы с такими украинскими морскими дронами будет только полное лишение этой страны выходов к морским побережьям... Но вопрос пока что так не стоит.

А.Б.