Спецназ за "государя нашего В.В.Путина"

Российские военные оставили для ВСУ в Херсоне шутливую инструкцию на двери, как себя вести на территории Российской империи (!), пока русский спецназ «уехал в отпуск».
Текст - ничего особенного, забавно, но его почему-то воспроизвели все российские медиа-концентраторы.
Хотя одна знаковая позиция в тексте есть: упоминание "нашего с вами государя В.В.Путина".
Вообще-то это еще один провал идеологической политики нашего государства.
Понятно, что замполитов в войсках давно нет, есть заместители командиров по воспитательной работе, а это не одно и тоже. И нет у нас в законодательстве статьи о защите конституционного строя, так что статьей Конституции номер 1 "Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления" хоть задницу подотри - ничего тебе за это не будет.
Конечно, есть более глубокий вопрос, на который официальная пропаганда так и не ответила - что мы там делаем? То ли ДНР защищаем в Херсоне, то ли тамошних фашистов искореняем, то ли оттуда на Киев ближе - сам уже запутался...
И военнослужащие, поскольку природа не терпит пустоты, сами нашли ответ - строим достойную империю для государя нашего В.В.Путина! А насколько ответ этот правильный, ответить тоже некому...
А.Б.
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