Спецназ за "государя нашего В.В.Путина"

Российские военные оставили для ВСУ в Херсоне шутливую инструкцию на двери, как себя вести на территории Российской империи (!), пока русский спецназ «уехал в отпуск».

Текст - ничего особенного, забавно, но его почему-то воспроизвели все российские медиа-концентраторы.

Хотя одна знаковая позиция в тексте есть: упоминание "нашего с вами государя В.В.Путина".

Вообще-то это еще один провал идеологической политики нашего государства.

Понятно, что замполитов в войсках давно нет, есть заместители командиров по воспитательной работе, а это не одно и тоже. И нет у нас в законодательстве статьи о защите конституционного строя, так что статьей Конституции номер 1 "Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления" хоть задницу подотри - ничего тебе за это не будет.

Конечно, есть более глубокий вопрос, на который официальная пропаганда так и не ответила - что мы там делаем? То ли ДНР защищаем в Херсоне, то ли тамошних фашистов искореняем, то ли оттуда на Киев ближе - сам уже запутался...

И военнослужащие, поскольку природа не терпит пустоты, сами нашли ответ - строим достойную империю для государя нашего В.В.Путина! А насколько ответ этот правильный, ответить тоже некому...

А.Б.