Конец Грефа подкрадывается сзади

Еженедельный обзор новостей от депутата Государственной думы, президента Союза профсоюзов России Михаила Делягина.
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#Госдума, #СоциалЗа, #Делягин
Новый сезон высокой моды для мобилизованных - теперь в Орловской области.
Греф ждет, что жизнь граждан России станет еще более интересной, а Набиуллина что-то ищет, - но точно не дно.
Американский фастфуд в Германии и 84-я годовщина погрома.
А в Геленджике прокуратура признала абсолютно законным спил внесенных в "Красную книгу" деревьев, которых по данным местного ЖКХ... никогда и не существовало! А тем местным жителям, которые их высаживали несколько десятилетий назад, и тем, кто выходил грудью на их защиту - они просто привиделись,.
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