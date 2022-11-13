С системой госзакупок по конкурсу Сталин бы войну не выиграл

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Дмитрий Рогозин заявил, что принципы госзакупок для закупки вооружения в условиях спецоперации неэффективны. По его мнению, из-за этого закупаются самые дешевые, а «не лучшие системы вооружения».

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«Поэтому надо прекратить играть, извините за выражение, в демократию, а заниматься жесткими директивными указаниями»,— сказал Дмитрий Рогозин в интервью «РИА Новости».

Интересно, почти слово в слово то, что мы говорили с Сергеем Левченко в эфире "Авроры" в беседе с Георгием Федоровым.

Если б до него это дошло, когда он был первым вице-премьером... Или Левченко был бы губернатором. А сейчас - сказал и сказал.