Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

С системой госзакупок по конкурсу Сталин бы войну не выиграл

Опубликовано 13.11.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на бывший Яндекс-кошелек, теперь Ю-мани: https://yoomoney.ru/to/41001845584610

Дмитрий Рогозин заявил, что принципы госзакупок для закупки вооружения в условиях спецоперации неэффективны. По его мнению, из-за этого закупаются самые дешевые, а «не лучшие системы вооружения».

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

 

«Поэтому надо прекратить играть, извините за выражение, в демократию, а заниматься жесткими директивными указаниями»,— сказал Дмитрий Рогозин в интервью «РИА Новости».

Интересно, почти слово в слово то, что мы говорили с Сергеем Левченко в эфире "Авроры" в беседе с Георгием Федоровым.

Если б до него это дошло, когда он был первым вице-премьером... Или Левченко был бы губернатором. А сейчас - сказал и сказал.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая цензура вам больше нравится?:
Результаты
Интернет-ТВ
Конец Грефа подкрадывается сзади
Конец Грефа подкрадывается сзади
13.11.2022
С системой госзакупок по конкурсу Сталин бы войну не выиграл
С системой госзакупок по конкурсу Сталин бы войну ...
13.11.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
С системой госзакупок по конкурсу Сталин бы войну не выиграл (0)
Конец Грефа подкрадывается сзади (0)
Этих бы чиновников да на защиту Херсона (2)
Спецназ за "государя нашего В.В.Путина" (5)
Проблема вовсе не в Херсоне (4)
Зеленский объявил сбор средств на первый в мире украинский флот морских дронов (3)
Обнаружилась большая денежная дыра в снабжении украинских беженцев (1)
СБУ устраивает облавы на подпольщиков (17)
Нынешние коммунисты живут в двадцатом веке (9)
Как убить настоящего дракона? (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss