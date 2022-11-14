А вопросы не перестают поступать

Цель – спасение жизни солдат

Совсем уж дуракам на уши вешают радость, что с целью сохранения жизни российских солдат, Кремль начал вывод уцелевших подразделений с правого береге Днепра в районе Херсона. И дураки это серьёзно обсуждают, хотя и им должно было бы быть понятно, что с целью сохранения жизни солдат войну не надо начинать, а начав, только идиоты имеют такую цель, поскольку целью войны может быть только одно – победа!

Киев сначала делал вид, что сам в шоке от предложенного ему без боя Херсона, но я что-то Киеву и тогда не верил. Да, разумеется, ВСУ преследовали бегущие кремлёвские войска, мешали переправляться и топили переправочные средства – помнили пояснения Гудериана, что противник максимальные потери несёт в момент его преследования. Но я в самом начале – ещё ВСУ не вошли собственно в город, - наткнулся на кадры с выложенного в сеть видеорегистратора легкового автомобиля, едущего, похоже, в сторону Херсона. И на дистанции в 2-3 км этот регистратор снял не просто брошенную российскую технику, но уже и украинские тралы, собирающие трофеи, в частности, тралами уже увозили две российские боевые машины десанта, на прицепе буксировали «Град» и возились с осмотром брошенного танка. То, что убегающими кремлёвские войсками гонятся не только боевые подразделения Украины, а и трофейные команды, опровергает заверения, что для Киева это событие наступило внезапно – Киев готовился даже к таким работам. Да и понятно – промедлишь, и ушлые мужички разберут трофейные танки на металлолом.

Совсем грустный Юрий Подоляк – пропагандист Кремля и искренний сторонник объединения России и Украины (правда не таким преступным способом), - грустно предположил, что оставление Херсона и выход на вот этот пресловутый «барьерный рубеж», даст возможность накопить силы и зимой провести какое-нибудь наступление куда-нибудь. Что тут сказать – мечтать не вредно… Но в данном случае – глупо.

Дело в том, что река Днепр как барьерный рубеж является барьерным рубежом не только для кремлёвских, но и для ВСУ, подразделения которого занимают правый, высокий берег Днепра - этого барьерного рубежа. А это позиция гораздо более выгодная как для обороны, так и для наступления, по сравнению с позициями подразделений Вооружённых Сил России, занявших низкий левый берег. И на мой взгляд, для защиты этого рубежа ВСУ потребуется гораздо меньше сил на километр фронта, чем кремлёвским, то есть ВСУ способно без ослабления обороны в этом месте высвободить из-под Херсона гораздо больше сил для использования на других направлениях.

Написал, а на следующий день увидел, что на эту тему почти так же высказались и А. Баранов, и В. Алкснис, и даже Ходаковский: «Понятно, что из-под Херсона высвободится крупная группировка противника. Для удержания нас за Днепром при условии, что мы обратно пока не собираемся, достаточно ограниченных сил, а ресурс на этом направлении был сосредоточен внушительный. На «взятие» Херсона противник потратил гораздо меньше сил и средств, чем мы на взятие несчастной Павловки, а это значит, что сохранившие свою боеспособность войска всплывут в ближайшее время на каком-нибудь другом направлении и создадут нам угрозу там, а у нас сейчас на любом «там» довольно тонко».

(Кстати, на 12 октября Павловку всё ещё не взяли, есть сведения, что даже наоборот).

Кроме того, если очевидной целью ВСУ считать перешеек Крымского полуострова, скажем, Чонгар, то даже от Запорожья до Чонгара такое же расстояние, как и от Херсона. И если Украина нанесёт удар с севера на юг, то все «оборонительные позиции» в низовьях Днепра окажутся абсолютно бесполезными – их опять придётся бросить, чтобы не попасть в окружение.

Короче, эту операцию по очередному «отрицательному наступлению» Кремля, на мой взгляд, следует считать блестящей операцией по перегруппированию частей ВСУ на удобный «барьерный рубеж» и более удобные рубежи наступления.

И всё бы ничего, если б не моральный аспект этой «перегруппировки». Вот представьте себя бойцом на других участках фронта. Если Кремль ставит своей целью «сохранение жизни солдат», то зачем вам умирать? Вы что – не солдат? За что вам умирать? За то, чтобы остальные смогли сбежать целыми? А вы что – хуже их?

Снаряды

Есть видео-сообщение, что Украина наладила изготовление снарядов к советским калибрам артиллерийских орудий, а таких орудий на Украине осталось от СССР достаточно много, и ВСУ их, вместе с трофеями от Кремля, используют достаточно энергично. Надо сказать, что артиллерийский снаряд – изделие очень непростое, требует для своего изготовления и специальное оборудование, и опыта специалистов. Кстати, для корпуса снаряда, чтобы он давал больше осколков, и сталь требуется специальная, если я правильно помню, то фосфористая.

И я помню, как ещё в начале века через редактируемую мною газету «Дуэль» специалист из Тулы пытался докричаться до кремлёвских идиотов, что нельзя разрушать заводы и производства по производству снарядов, как в Туле, так и в других городах, поскольку во время войны восстановить производство снарядов будет очень трудно. А война снарядов потребует очень много.

Скажем, в 1944 году Красная Армия израсходовала только снарядов (без гильз и пороха) – 1000962 тонны, а немецкие вооружённые силы – 1540933 тонны.

Кстати, для того, чтобы иметь возможность обрушивать на головы немцев миллион тонн снарядов в год, Правительство СССР условием заключения с Гитлером пакта о ненападении в 1939 году, потребовало поставить из Германии не только образцы самого современного оружия и техники (вместе с лицензиями для их производства), но и автоматические линии по изготовлению снарядов. Так, что на головы немцев летели снаряды, изготовленные на немецких автоматических линиях. Но это - к слову.

Так вот, прошёл слух, старательно опровергаемый сторонами, что Россия покупает у КНДР не только российскую военную форму, но и артиллерийские снаряды (выстрелы). Нет, сами корейцы, находящиеся под санкциями США и не нуждающиеся в дополнительных санкциях, с известным темпераментом на это отреагировали:

«КНДР сочла сообщения о продаже оружия и боеприпасов России попыткой «опорочить» Пхеньян. Министерство обороны Северной Кореи заявило, что никакие оружейные сделки с Москвой не заключало и не планирует это делать в будущем. В военном ведомстве Северной Кореи добавили, что расценивают такие обвинения со стороны Вашингтона «как часть враждебной попытки опорочить имидж КНДР на международной арене».

Честно говоря, я бы на месте Ким Чен Ына не дал Кремлю ни гвоздя, помня, что эти кремлёвские твари по требованию США установили блокаду КНДР, даже корейских рабочих выгнали с России, железнодорожное сообщение прервали! Но есть не только моральный, но и экономический взгляд на эту проблему даже помимо угрозы новых санкций. Вот скажем, соседи КНДР: «Южная Корея впервые продаст США артиллерийские снаряды для передачи Украине, сообщает WSJ. Штаты планируют купить около 100 тысяч снарядов».

Посему такая продажа снарядов России видится достоверной, ведь КНДР, в отличие от России, высокоразвитая индустриальная страна, а её армия имеет те же калибры орудий, что и Россия, то есть на складах КНДР много снарядов нужных Росси калибров. Сама КНДР - это известный продавец оружия и высокотехнологичной техники, скажем, КНДР строит в других странах атомные электростанции и продаёт подводные лодки. Ну, почему бы КНДР не заработать? Все на войне России с Украиной зарабатывают, а корейцы что – рыжие? А для КНДР изготовить и продать папуасам из России снаряды – не проблема, заодно и использовать для торговли складские запасы, которым подходит срок хранения. Короче, делать то, что делают и американцы, которые освобождают поставками на Украину свои склады, чтобы заполнить их уже новейшими боеприпасами и оружием.

И косвенным подтверждением этим слухам о поставках снарядов из КНДР является статистика производства стали в России. Если в России изготавливаются снаряды для этой войны, то их производство требует стали, следовательно, в России должно подскочить расход стали для машиностроительной отрасли даже в случае прекращения производства легковых автомобилей, поскольку именно машиностроительная отрасль, помимо танков, САУ, БТР и тягачей, должна производить и снаряды. Но вот читаю.

«Потребление стали в российском машиностроении за девять месяцев 2022 года упало на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,4 млн т, рассказал заместитель гендиректора по продажам и операциям «Северстали» Евгений Черняков на конференции «Российский рынок металлов».

…При этом спрос на металлопродукцию в строительстве — крупнейшем секторе-потребителе стали в России — увеличился в январе-сентябре 2022 года на 1,2%, до 25,2 млн т.… В энергетическом секторе спрос на сталь (в основном, на стальные трубы) вырос на 36%, до 4,2 млн. т. в основном благодаря рекордной инвестпрограмме «Газпрома»».

Простите, строительство – это хорошо, «Газпром» - просто замечательно, но машиностроение – это танки, это БМП, это вся боевая техника, это, в конце концов, снаряды! И потребление стали в машиностроении падает??

Простите, а Россия воюет или как?

Или эти идиоты в Москве уже не способны на элементарное?