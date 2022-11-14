В приграничных областях стали распродавать жилье

Жители соседних с Украиной регионов России активно продают жилье, с начала года количество выставленных на продажу квартир и домов в некоторых из них выросло почти на 40%, сообщает РИА Новости.

По агентства, лидируют по приросту объема выставленного на продажу жилья Белгородская и Курская области, с начала года этот показатель в сегменте квартир там вырос на 38%, а в сегменте частных домов – на 48%.

В Брянской, Воронежской и Ростовской областях количество экспонируемых лотов увеличилось к началу ноября примерно на 20%.

В среднем по России уровень предложения продажи квартир на вторичном рынке прибавил 16%, частных домов – 17%.

***

Оно и понятно, кому охота жить под постоянной угрозой обстрела или бомбежки? Так ведь еще и оккупанты могут зайти под предлогом спасения русских солдат, как в Херсоне... Как-то вот уверенности нет у граждан.

А с другой стороны люди там в основном небогатые, их жилье - это и есть как правило всё, что накоплено за жизнь. То есть продать всё за бесценок - это значит всю оставшуюся жизнь провести в нищете.

Государство программ отселения из приграничных регионов не предлагает, это понятно. А самим людям не потянуть.

Но продавать без покупателей невозможно, так? И кто эти покупатели? Кому совсем не страшно жить в прифронтовой полосе?

Я бы присмотрелся к потенциальным покупателям приграничной недвижимости, нет ли среди них будущих "героев-подпольщиков", естественно, с жовто-блакитным колером?

В свое время дом, стоящий прямо на гранирце, был настоящим золотым дном для контрабандистов. Помнится, во время первых поставок восставшему населению Донбасса, в 2014-м году приходилось пользоваться "услугами" такого домовладения. Прямо как в кино. Отъезжает забор с одной стороны - заезжаем во двор с курями и растущей капустой. Потом отъезжает забор с другой стороны - и мы уже на "незалежной". Все до боли знакомо по границе с Афганистаном, разбитые дороги, бензин бидонами, даже детишки за один сезон стали чумазыми и голоштанными, как какой бача...

Ну, а теперь наша очередь принимать у себя караваны с контрабандой и оружием. Нет?

А.Б.