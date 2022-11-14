Спецоперация против военных заводов

Продолжается процедура банкротства завода им. Дзержинского (Пермь). Отметим, что ЗиД крайне востребован – это оборонный завод, в настоящее время работающий в авральном режиме по 3 смены. Тем не менее, 16 ноября 2022 г. состоится встреча кредиторов, 30 ноября — торги. Об абсурдности данной ситуации (не прекратившейся даже в военное время) — банкротстве оборонного завода — говорили во время акции протеста (прошедшей в заводском сквере 17 октября) ветераны ЗиДа.

Любовь Мошкова (работала на заводе экономистом): Завод Дзержинского планируют продать в ближайшее время. Продажа оборонного госпредприятия — это предательство.

Нэла Гуськова (работала сборщиком военной продукции): Не трогайте ЗиД! Мы обращались к местным чиновникам. Результата не получили. Что будет дальше с нашим заводом? Его разрушают. С какой целью это делается - непонятно. Мы хотим, чтобы наш завод сохранился. Чтобы он работал. Чтобы давал продукцию для нашей страны, чтобы мы её могли защитить.

Виктор Силин (был испытателем отдела главного конструктора): Пермский завод Дзержинского является последним производителем боеприпасов для наших Вооруженных сил.

В частности, завод производит радиовзрыватели для «Авитека», производителя ЗРК, а также для всех видов артиллеристских систем и неуправляемых авиационных ракет…

И сейчас, во время проведения специальной военной операции продукция завода востребована как никогда. И в это время конкурсный управляющий выставляет завод на торги. Якобы с благими намерениями, чтобы его вывести из банкротства.

Фаина Иванникова (более 40 лет проработала в заводском ОТК): Где взять эти изделия? Больше никто в стране их не выпускает!

Рудольф Конников (был замом главного энергетика, стаж на заводе 58 лет): Смена собственника грозит срывом гособоронзаказа.

Зоя Верещагина (работала слесарем механосборочных работ на военной продукции): Когда дело касается чиновников, замены их в правительстве, например Набиуллиной, нам говорят - коней на переправе не меняют. Почему же сейчас, в такое трудное время, на военном заводе можно менять руководство?

Валентина Спиридонова (занималась производством специзделий): Хватит строить дома, (о плане строительства на месте завода элитного квартала объявлялось официально https://59.ru/text/gorod/2019/11/20/66356626/ — А.З.) сколько всего порушили, сколько людей оставили без работы!

Фаина Иванникова (более 40 лет проработала в заводском ОТК): Тут хотят построить центр досуга, но веселиться нам в сложившейся ситуации никому не хочется. У всех погибают мужчины в семье. Завод должен работать! Помогать армии!

Мария Зуева (была технологом стаж, более 50 лет): В Перми сейчас тратятся миллиарды на подготовку к юбилею города. Вы лучше потратьте миллионы, чтобы спасти от долгов завод им Дзержинского…

Валентина Спиридонова (занималась производством специзделий): Нет продаже завода! Мы отлично видели, что случилось с заводами, которые продали!

Валентина Столбова (была главным бухгалтером завода): Выводите завод из банкротства дайте ему статус казенного предприятия!

Нэла Гуськова (работала сборщиком военной продукции): Мы поняли, что на местном уровне нам никто не сможет помочь, поэтому мы обращаемся в наше правительство в Москву… Для этого нужна политическая воля, чтобы сохранить наш завод!

Виктор Силин: Мы встречались с местными чиновниками, с председателем правительства Пермского края, ответ один и тот же – выставляем завод на торги.

Мы обращаемся к Матвееву, руководителю контрразведки промышленности. Пришлите пожалуйста комиссию, чтоб проверили деятельность наших чиновников!

Отметим, что в 2019 году ЗиД был на шаг от ликвидации. Производство было остановлено. Работникам сообщили о сокращении. Благодаря акциям протеста, организованными работниками, ветеранами ЗиДа, московскими и пермскими коммунистами, патриотической общественностью — завод был запущен, но угроза осталась до сих пор. Отметим ещё раз, оборонный завод идёт с торгов прямо сейчас, прямо в разгар спецоперации.

Причём, данный пример — не единичен. В настоящий момент в Москве ликвидируется оборонный завод имени Чернышёва (производит двигатели для самолётов и вертолётов и комплектующие к ним). Меньшая часть завода переводится на другой авиационный завод «Салют», часть большая уничтожается. Причина ликвидации – в 2021-м году «Ростех» за 11 млрд. рублей продал всю территорию Завода имени Чернышёва некой конторе MR Group – ООО «С-девелопмент». Под крайне нужный для обороны РФ проект – коммерческую застройку. ТАДАМ!!!!

На АО «ОДК» ПК «Салют» (Москва) тоже происходят замечательные события. Данное предприятие выпускает двигатели для боевых самолётов. Работники, в соответствии с новым приказом, трудятся по 6 дней в неделю, могут быть вызваны на работу из дома и даже из отпуска в любой момент. И ещё часть работников в настоящий момент вынуждена думать не только о выполнении оборонного заказа, а ещё и о том, как не остаться на улице. Чиновники из ДГИ решили, что авиастроители в доме (который им выделил завод) проживают незаконно и мешают городу (в смысле, городским чиновникам) пользоваться данной собственностью. В настоящий момент авиастроителей пытаются выселить через суд.

Естественно, аппетиты чиновников и предпринимателей распространяются не только на оборонные заводы.

В настоящий момент завершается ликвидация московского Клуба юных моряков. Раньше в клубе было ежегодно более тысячи курсантов. Подростки проходили морскую практику на настоящих теплоходах. Получали морские специальности. Большинство выпускников КЮМа связывало свою жизнь с флотом (в том числе, и военным). Теперь практически все педагоги уволены, корабли загнаны на судоремонтный завод (где постепенно превращаются в металлолом), практически все курсанты разбежались. Чиновники скоро перевернут последний листок в истории клуба, некогда основанного по инициативе знаменитого полярника Иванина Папанина. Кусок набережной Химкинского водохранилища, которую клуб занимает сейчас, можно будет застраивать по чиновничьему вкусу.

Ну что тут ещё можно сказать? Наша «уважаемая» элита постоянно говорит нам о защите страны. Тем не менее ведет вышеописанным образом. Что на самом деле она (страна) им не нужна? Да нет, конечно, эта территория им нужна. Только вот нужна, не как родина, а как огород. Чтобы снимать урожай. В том числе, и на бизнесе с недвижимостью. Нет урожая – нет надобности. Ни в огороде, ни в территории.

И только вот есть два вопроса. А нас такое отношение устраивает? И не пора ли его взять и поменять?