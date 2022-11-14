Европейские журналисты начали получать угрозы за "неправильную" позицию по Украине

Греческий журналист Фома Сидерис начал получать угрозы после документальной радиопрограммы об украинских нацистах из полка "Азов" (против боевиков из полка в РФ возбуждены уголовные дела), это является прямой угрозой свободе слова и независимой журналистике, заявил Союз журналистов периодической и электронной печати ESPIT.

Документальная передача вышла по Первой программе греческого общественно радио и телевидения ERT.

ESPIT отмечает, что работа их коллеги Фомы Сидериса отмечена наградами и международным признанием, он был номинирован на премию PRIX EUROPA как лучший европейский журналист 2018 года за свои расследования, а в январе 2018 года был удостоен премии греческого фонда Афанасия Ботсиса, занимающегося вопросами журналистики и правдивой информации.

Это у них в привычку еще не вошло. Вы зайдите хоть на ФОРУМ.мск, закрытый Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры.

Читаю прямо сейчас:

"Я ясно и понятно написал о том,что я сделаю с Барановым,если мне его передадут. Специально для Вас и таких как вы повторяю-повешу на ближайшем суку".

Это пишет реальный Дмитрий, инженер из Запорожья, шапочно со мной знакомый лично.

"Баранов выступает адептом российской пропаганды... Нормальная реакция на проповедников оккупации... Рекомендую прочесть *Убей его!* - стихотворение Константина Симонова".

Это тоже деликатно. Более кровожадные комменты я просто удаляю, поверьте, их много.

Есть и с пророссийской стороны - тут меня обещают всячески казнить уже за проукраинскую позицию. Так что на всех не наздравствуешься.

А греческим и прочим европейским коллегам пора привыкать - все же 11 миллионов украинских граждан к ним переехали, не за европейскими ценностями, уверяю вас...

А.Б.