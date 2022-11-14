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Московский листок

Европейские журналисты начали получать угрозы за "неправильную" позицию по Украине

Опубликовано 14.11.2022 в разделе комментариев 0

цензура ес
Европейские журналисты начали получать угрозы за "неправильную" позицию по Украине

Греческий журналист Фома Сидерис начал получать угрозы после документальной радиопрограммы об украинских нацистах из полка "Азов" (против боевиков из полка в РФ возбуждены уголовные дела), это является прямой угрозой свободе слова и независимой журналистике, заявил Союз журналистов периодической и электронной печати ESPIT.

Документальная передача вышла по Первой программе греческого общественно радио и телевидения ERT.

ESPIT отмечает, что работа их коллеги Фомы Сидериса отмечена наградами и международным признанием, он был номинирован на премию PRIX EUROPA как лучший европейский журналист 2018 года за свои расследования, а в январе 2018 года был удостоен премии греческого фонда Афанасия Ботсиса, занимающегося вопросами журналистики и правдивой информации.

Это у них в привычку еще не вошло. Вы зайдите хоть на ФОРУМ.мск, закрытый Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры.

Читаю прямо сейчас:

"Я ясно и понятно написал о том,что я сделаю с Барановым,если мне его передадут. Специально для Вас и таких как вы повторяю-повешу на ближайшем суку".

Это пишет реальный Дмитрий, инженер из Запорожья, шапочно со мной знакомый лично.

"Баранов выступает адептом российской пропаганды... Нормальная реакция на проповедников оккупации... Рекомендую прочесть *Убей его!* - стихотворение Константина Симонова".

Это тоже деликатно. Более кровожадные комменты я просто удаляю, поверьте, их много.

Есть и с пророссийской стороны - тут меня обещают всячески казнить уже за проукраинскую позицию. Так что на всех не наздравствуешься.

А греческим и прочим европейским коллегам пора привыкать - все же 11 миллионов украинских граждан к ним переехали, не за европейскими ценностями, уверяю вас...

А.Б.



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