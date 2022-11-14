Украина общими усилиями погружается буквально в "темные века"

Один из ключевых объектов энергетики Украины получил серьезные повреждения, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале.

Это повлияло на энергопитание целого ряда областей: Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областей, где действуют плановые и аварийные отключения.

"Киевский и Харьковский энергоузел — это большие регионы потребления электроэнергии, куда передается электроэнергия из тех регионов, где она сейчас производится. Но сеть в этих областях понесла очень серьезные потери", — указал председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, "таким масштабным повреждениям, которые с 10 октября понесла украинская энергетика, не подвергалась ни одна энергосистема".

Естественно, отношение к этому самое противоречивое - с одной стороны, военно-экономическая значимость энергосистемы велика, с другой - мы же уничтожаем то, что десятилетиями строили наши предки, мы свое уничтожаем.

Причем российские войска уничтожают как бы украинское, а украинские - совсем свое, объекты "Укрэнерго" ЗАЭС, Каховскую ГЭС.

Выколю себе глаз, нехай у тещи зять будет кривой?

А.Б.