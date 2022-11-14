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Московский листок

Индексации пенсий не будет

Опубликовано 14.11.2022 в разделе комментариев 0

правительство пенсионеры
Индексации пенсий не будет

Российское правительство отклонило законопроект «Об изменениях в закон «О страховых пенсиях» для установления справедливого порядка перерасчета и возобновления индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.

В конце лета группа депутатов внесла документ в Государственную Думу. Инициатива предполагала, что с 1 января 2023 года будет произведен перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента, а также возобновится индексация этих выплат.

«Выплата страховой пенсии работающим гражданам без учета индексации соответствует основам обязательного пенсионного страхования», — отмечается в заключении правительства.

Ну так у нас и из помойного бака питаться законом не запрещено.

А правительством - даже поощряется, экономия выходит на утилизации пищевых отходов...

 А.Б.



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