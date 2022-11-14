Здравствуйте, снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

Еще раз спасибо за поддержку, независимость не только дорогого стоит, но и обходится недешево.

Посещаемость почему-то чуть резвей на коротких видео? Неужели 10 минут обзора новостей - это утомительно?

И обратите внимание на ссылки на ФОРУМ.мск - остаток письменной медийной культуры, доставшийся нам от советской античности. Я не оговорился - советский период это наша античность. А мы, соответственно, живем в начале "темных веков". Ну или "темных десятилетий", если повезет.

Кто помнит великие державы Нейстрию, Австразию, Аквитанию или Бургундию? Вот и с незалежной Украиной, великим Казахстаном и могучим Узбекистаном может случиться примерно тоже самое. Да и с Росфедерацией тоже.

Итак, сначала без комментариев.

- В Турции задержали подозреваемого в теракте в центре Стамбула

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А теперь подробно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 Спецназ за "государя нашего В.В.Путина"

https://forum-msk.org/material/news/1...

2 В приграничных областях стали распродавать жилье

https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Украина общими усилиями погружается буквально в "темные века"

https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Европейские журналисты начали получать угрозы за "неправильную" позицию по Украине

https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Индексации пенсий не будет

https://forum-msk.org/material/news/1...