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Московский листок

Индексации пенсий не будет

Опубликовано 14.11.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Здравствуйте, снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

Еще раз спасибо за поддержку, независимость не только дорогого стоит, но и обходится недешево.

Посещаемость почему-то чуть резвей на коротких видео? Неужели 10 минут обзора новостей - это утомительно?

И обратите внимание на ссылки на ФОРУМ.мск - остаток письменной медийной культуры, доставшийся нам от советской античности. Я не оговорился - советский период это наша античность. А мы, соответственно, живем в начале "темных веков". Ну или "темных десятилетий", если повезет.

Кто помнит великие державы Нейстрию, Австразию, Аквитанию или Бургундию? Вот и с незалежной Украиной, великим Казахстаном и могучим Узбекистаном может случиться примерно тоже самое. Да и с Росфедерацией тоже.

Итак, сначала без комментариев.

- В Турции задержали подозреваемого в теракте в центре Стамбула

- Премьер-министр Британии Сунак обвинил Россию в превращении продовольствия в оружие

- Глава Минфина США анонсировала новые санкции против российского ВПК

- Журналисты CNN и Sky News лишены аккредитации на Украине за репортажи о Херсоне

- Шольц сожалеет, что Путин не будет участвовать в саммите G20

 

А теперь подробно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

 

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Индексации пенсий не будет
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