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Песков подтвердил ТАСС, что в Анкаре прошли российско-американские переговоры...

Опубликовано 15.11.2022 автором Виктор Алкснис в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Песков подтвердил ТАСС, что в Анкаре прошли российско-американские переговоры...

Газета «Коммерсант» сегодня распространила информацию, что в Анкаре якобы проходят тайные переговоры между делегациями России и США. Российскую делегацию возглавляет директор Службы внешней разведки РФ С.Нарышкин. Пресс-секретарь президента РФ Д.Песков в ответ на вопросы журналистов сказал, что он не подтверждает, но и не отрицает ведение таких переговоров.

Возможно речь идет о заключении соглашения по типу Минск-3 (Хасавьюрт-2). Западные СМИ утверждают, что готовящееся соглашение якобы предусматривает заморозку боевых действий, официальную передачу Киеву Херсона и территорий на правом берегу Днепра. Фронт устанавливается по Днепру и дальше замораживается по линии соприкосновения в Запорожской/Донецкой и Луганской области. Украина получает электроэнергию от Запорожской АЭС, Россия прекращает обстрелы ее критической инфраструктуры. Запад передает Украине часть замороженных/конфискованных на Западе российских золотовалютных резервов и дополнительно выделяет Украине кредит на 50 миллиардов долларов для восстановления Украины. Отдельно Киев получает от западных стран современные виды вооружений, включая системы ПВО, ракеты большого радиуса действия, артиллерийские установки, танки и другое оружие.

Если РФ действительно ведет переговоры с такими условиями хотелось бы понять, как они согласуются со статьей 65 Конституции России, в которой Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области являются субъектами РФ и передача их территории под контроль иностранного государства недопустима.

P.S. Только что Песков подтвердил ТАСС, что в Анкаре прошли российско-американские переговоры по инициативе США



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