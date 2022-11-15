Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву

Резолюцию поддержали 94 члена организации, против выступили 14, представители еще 73 стран воздержались. Заседание прошло по инициативе Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины (кто б сомневался).

Согласно представленному на рассмотрение ГА ООН проекту резолюции, она "рекомендует создание ее членами, в сотрудничестве с Украиной, международного реестра нанесенного ущерба, который будет служить задокументированным свидетельством заявляемого урона, потерь и ранений, <...> понесенных в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее, а также для продвижения и координации сбора данных".

Москва выступила против принятия документа, заявив, что он "не выдерживает юридической критики" и является "ничтожной попыткой легализовать не легализуемое с точки зрения международного права". Постпред при ООН Василий Небензя подчеркнул, что западные страны стремятся использовать заблокированные ими российские суверенные средства для продолжения поставок и оплаты уже переданных Киеву вооружений. Он назвал такую возможность "неприкрытым грабежом".

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Ну какой же это еприкрытый грабеж? Очень даже прикрытый, резолюцией Генассамблеи ООН.

Это Путин, видимо, надеясь на свое нечеловеческое везение, не побеспокоился прикрыть свои действия - хотя бы как немцы провокацией в Гляйвице или Сталин, обвинив финнов в обстрелах наших позиций из дальнобойных орудий, которых у финской армии на тот момент не было.

Вот и США с союзниками, безусловно, грабят РФ, но прикрывают это резолюцией ГА ООН. А в остальном Небензя все верно говорит, отжали 300 миллиардов и не поморщились. Если покупать себе Украину по остаточной балансовой стоимости, то штуки три-четыре Украин выкраиввается...

Казалось бы, что нам за дело?

А то, что оплачивать бюанкет будет не Путин сотоварищи из своих немаленьких зарплат, а весь наш народ равными долями - одна доля у пенсионерки тети Луси, другая такая же, допустим, у Абрамовича. И вот у тети Дуси точно таких денег нет.

А откуда ж взять?

Ничего, это не наша забота, найдут, чем взять - по сути, страна вместе со всем народом попадает в купчую крепость лет на двести.

Ну и дальше по мелочи - допустим, разрушат ВСУ плотину Каховской ГЭС. Но ведь это разрушения на Украине? На Украине! В следствие военных действий? А как же! Значит, России и платить, хоть разрушения были нанесены американскими РСЗО, закупленными на конфискованные у РФ деньги.

Понятно, почему почти половина членов ООН воздержалась - такого грабежа они сроду не видали.

Правда, теперь вопрос, как эту резолюцию ГА ООН исполнить?

Ну да, не наше это дело...

А.Б.