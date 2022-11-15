Когда автор этих строк заявил после февральского выступления Путина, что так называемая СВО затянется, на него смотрели как на лунатика. Да ты че, могучие ВС России победят быстро. Да и дохлый запад не захочет втягиваться. Шапками закидаем.

Ан нет, что случилось, то получилось. Это к тому, что автор хочет поговорить о следующем критическом моменте, и в связи с выборами в США. И опять его будут склонять. Мол, не порти малину. Но почему-то его статья «Только Красная Армия одолеет фашизм», и от 18.10.22, оказалась пророческой. Даже не пришлось ждать 18.12.22; и шок от ухода из Херсона уже налицо, и с «перевыполнением плана». Но один черт, такое ощущение, что вся страна не понимает еще, куда вляпалась. Ну, постреляют; ну, устанут; и все вернется на круги своя. Бред! Не вернется по той простой причине, что третья мировая война… НАЧАЛАСЬ! И только модернизированный Советский Союз выживет в этом жестоком мире.

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Сразу резюме, и чтобы недовольные не читали дальше. Во-первых, фашистский переворот произошел в США, и в связи с промежуточными выборами. Ни больше, ни меньше. То есть, республиканский президент не будет у власти уже никогда, и пока существуют сами Штаты! Страна станет однопартийной в духе демократов; а республиканская палата представителей превратится только в «системную оппозицию». Во-вторых, участие запада с НАТО в украинском конфликте не упадет, а возрастет; и вплоть до мощного наступления киевской хунты, напичканной натовскими специалистами и лучшим вооружением, на Курскую и Белгородскую области. В-третьих, это вызовет гигантский шок, а потом подлинно патриотическое возмущение, и «великая смута» начнется в самой России. Единственно, в-четвертых, она будет короткой, потому что превратится в революцию очень быстро; и современному Советскому Союзу придется расхлебывать всю эту кашу. И все это начнется уже В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ!

Но кто не верит опять, - мол, Копылов сумасшедший большевик, а вот батюшка-Кремль или кто там по пристрастию имеет «запасной план», - да без проблем, не читайте. Не портите настроение себе и людям, так сказать. Автор предупредил об этом хотя бы заранее, и с него взятки гладки.

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А, собственно, и анализировать нечего больше, а нужно предлагать программу действий. Это важнее в разы. Ну, разве что, несколько штрихов.

Резервы и долги Центробанков и Министерств Финансов всех стран – это одно и то же. Чьи-то резервы – это чьи-то долги. Так вот, доллар разбалансировал этот механизм к чертовой матери вследствие инфляции, санкций и сокращения обращения. Получается, что долг нужен Штатам все больше – но слабый и опасный доллар-резерв подходит для этого все меньше. Но тогда США надо или поднимать ставку с убийством «зомби-компаний», или сокращать расходы, или поднимать-перераспределять налоги, или модифицировать пошлины с соответствующей ответной реакцией, - но отсюда накопление социального возмущения, – и угроза развала.

Выход у Штатов только один - либерально-фашистский режим. Но уже не абы как, а структурно. Это, с одной стороны, закручивание гаек однопартийной системы, и чтобы народ терпел инфляцию – а с другой стороны, раздувание волны милитаризма и шовинизма с увеличением доходов от войны, и с принуждением к доллару на прежних условиях. А это, разумеется, раздувание украинской истерии вплоть до третьей мировой.

Итак, либеральный фашизм – это уже не журналистика, а наука. Но все же пример для простоты изложения. Как известно, металл отрицается неметаллом в том же периодическом ряду. Так и фашизм имеет одну и ту же сущность-периодический ряд в духе гениального определения Димитрова; но формы «от металла до неметалла» могут быть диалектически противоположными. Фашизм Гитлера-Муссолини был «металлом», когда демократические институты уничтожались открыто. А штатовско-евросоюзовский фашизм – это «неметалл», когда демократия ИСКАЖАЕТСЯ столь чудовищно и тотально, что превращается в тиранию. Но суть-то одна и та же.

Искажения могут быть самыми разными от ЛГБТ до легализации наркотиков – но кто не согласен, «не свой», и его надо уничтожить. Да, либеральный фашизм сделал только первый шаг к однопартийной системе с фальсификацией выборов – но будет второй, третий, четвертый, и дело дойдет до концлагерей. Разве что их назовут «исправительными домами» в духе Оруэлла. Кстати, Оруэлл и почувствовал появление либерального фашизма одним из первых; и пусть в художественной форме, но описал его. Но вот уже и документальная форма на наших глазах. Гендерное и прочее извращение – это нормальность; а нормальность – извращение. Война – это мир, мир — это война, и так далее. Та же тоталитарная суть в духе Геббельса; разве что не мытьем, так катанием. Ну а, дальнейшее предсказать нетрудно. Если маховик запущен, его не остановить. Раздувание украинской войны до фактической третьей мировой будет непременно.

Итак, речь идет об общем кризисе капитализма, и что классика марксизма. В частности, «великая депрессия» была фактическим концом пузыря акций (концом эпохи грюндерства и траста); а 2008-й с исчезновением «Леман Бразерс» и присные был фактическим концом пузыря облигаций (вот именно, в форме ипотек). Разве что Центробанки запада подкачали пузырь «количественным смягчением», и из последних сил. Ну так, капиталистический долг для покрытия диспропорций, и смотри выше, на последнем пределе - и выход только в насильственном переделе рынков.

Глазьев называет это кондратьевским циклом; но автор относится к этой идее с некоторым недоверием. Вот империализм как канун социалистической революции понятен вполне, и разве что пришел конец и облигационного империализма наряду с акционерным (государственно-монополистического капитализма). Но хоть так, хоть этак, сколько веревочке не виться, конец будет. Оный конец даже задержался, по мнению многих экспертов от Рубини до Хазина – ну так, тем более! Украинская война и будет иглой, протыкающей этот пузырь.

Все это понятно. Но кто не согласен, да и бог с ним, и горбатого могила исправит. А вот ЧТО ДЕЛАТЬ – очень даже интересно. Ну, допустим, Советский Союз появился в результате шока от фактического провала так называемой СВО, и с переходом боевых действий на российскую землю. Но план действий нужен все равно, и чтобы исправить ситуацию.

Во-первых, и в социально-экономической сфере, риски будут нивелироваться, и с устойчивостью инвестиций, четвертым фондом федерального страхования, куда и войдет ФНБ с пошлинами. Это долгая история, но только демократия Верховного Совета, которому и будет подчинен фонд, решит, глушить ли риски новым проектом в федеральном бюджете с соответствующим ростом, или поднять МРОТ, или сделать индексацию, или поднятием ставки, или сбросом резервов, или переделкой налогов-пошлин. Когда все в одном кулаке, и рассматривается открыто и демократично, намного лучше. Да и нынешние «национальные проекты» пойдут прахом по причине неэффективности, и будут заменены единством города и деревни посредством РЕАЛЬНОЙ всеобщей газификации и поголовного коттеджного строительства, но пока остановимся на главном.

Во-вторых, удар по коррупции будет мощным вследствие советского самоуправления трудовых коллективов (автор писал об этом). Тогда трудовые коллективы конкурирующих предприятий войдут во вкус заработка, будут следить за «откатами» других зорко, давя на зависимых депутатов; а подчинение Верховного Суда и Генеральной прокуратуры только Верховному Совету СССР даст простор для контроля над правительством. (Кстати, борьба с коррупцией приведет к эффективным бизнес-моделям, и коль придется «крутиться».) Да и самоуправление трудовых коллективов школ и больниц приведет к усилению подлинно патриотического воспитания с соответствующим здоровьем нации.

Но вот что делать с третьей мировой войной непосредственно, и воюя фактически с западным фашизмом?!.. А примерно следующее.

В-третьих, надо восстановить партийные и профсоюзные ячейки в силовых органах, и СРОЧНО! Ведь это неописуемый бред «в одни ворота», и что силовики должны быть «вне политики». Блин, аж материться охота, насколько некоторые граждане наивны в этом вопросе. К примеру, как только крупная демонстрация, - хоп, миражи улетучиваются, - и силовики занимаются ПОЛИТИКОЙ в виде ее разгона. А как только потребовать защиту самого народа от эксплуатации – нет-нет, силовики «вне политики», и не должны участвовать в той же оппозиционной борьбе. Но это же абсурд.

Этот вопрос решается наличием ячеек всех зарегистрированных партий в силовых органах. Какая партия ближе к народу – та и распространяет свое влияние лучше всех. Честно, открыто, демократично. Уж всем равные права, так всем. Другое дело, если такая-то партия запрещается самим высшим представительным органом. Но все равно это демократия, и коль представительный орган, - особенно советский без идиотского «разделения властей», - отражает настроение большинства. Но силовик тоже человек, и в принципе; и его конституционное право быть членом партии. Иначе нет демократии.

И если бойцы и командиры получают доступ и к партийным каналам, то даже профессиональная военная деятельность улучшается стремительно. С одной стороны, требования хорошего материального снабжения и социального обеспечения уйдут партийным депутатам высшего представительного органа в том числе, и прозвучат на всю страну. Если что, коррупционерам не отмыться. С другой стороны, решения дебильных командиров также выйдут на общественное рассмотрение. Да что далеко ходить. К примеру, какого хрена днепровские мосты не разрушены до сих пор?!.. Это же маразм. Стоит их разрушить, и преимущества донбасского укрепрайона противника оборачиваются почти идеальной ловушкой. Зарывшиеся бандеровцы задохнутся «без воздуха». Ан нет, кто-то зажравшийся в Кремле то ли жалеет приглянувшуюся инфраструктуру, то ли хочет выглядеть «приличным» в глазах странной «общественности», и за счет жизней солдат. Ну-ну. А был бы партийный актив силовиков, он бы поднял такую волну, что подобных зажравшихся можно и военным трибуналом по голове стучать. Так что партийные и профсоюзные ячейки в силовых органах надо возрождать немедленно, и для боевой эффективности.

В-четвертых, вопрос о реальном союзничестве приобретает особую остроту. Да что там остроту – становится вопросом жизни и смерти. А почему, собственно, одна Россия борется с фашистской угрозой?!.. А что, Беларусь, Казахстан, Армения и так далее, ОСОБО БЛАТНЫЕ?!.. Как брать что-то от России, тут как тут. Посылай, понимаешь, щадящие кредиты Лукашенко; отправляй десант для защиты Токаева; защищай Карабах; защищай таджикско-туркменских падишахов от афганских моджахедов; и ты же будешь «агрессором» в случае чего. А как дать те же войска для СВО, жопу в горсть. Нет уж, пора разобраться с этим вопросом.

Вот Советский Союз поставил бы вопрос ребром мигом, и в отличие от нынешнего Кремля. В частности, Лукашенко или кто там был бы у власти в Беларуси - давайте-ка атакуйте с севера ради общего дела. А откажетесь – хрен вам кредиты-нефть-газ и тому подобное. Да даже вернее и скорее, личное здоровье белорусской верхушки не гарантируется, и в духе Судоплатова. То есть, если это война – то война. Всякая затяжка наверху – есть смерть солдат внизу. Нет уж, если показательная смерть одного чиновника спасет сотню солдат, вот и замечательно. Но более того, и разумеется, советские органы вошли бы в теснейший контакт с белорусским рабочим классом и крестьянством, – которые, кстати, не хуже, а то и лучше иных, - и приход белорусских трудящихся в власти был бы вопросом весьма непродолжительного времени.

Короче, общий смысл понятен и в этом пункте. Путину и компании наплевать практически на солдат, и отношения с развращенными соседними элитами важнее. Конечно, эти отношения называются у Киселевых-Соловьевых «национальной безопасностью» и бла-бла-бла; да только никакая это не безопасность, и пока жареный петух не клюнет в одно место (уже клюнул). А вот второй Советский Союз навел бы порядок быстро, и вплоть до реальных и общих боевых действий. И что привело бы к заметному укреплению антифашистского фронта. Кстати, тогда и ШОС с БРИКС стали бы В РАЗЫ влиятельнее на мировой арене. На порядок влиятельнее, и когда рядом с Китаем, Индией, Бразилией, Ираном и так далее стоял бы аж целый и мощный Советский Союз.

В-пятых, и вопрос о Восточноевропейском Союзе приобретает особую остроту. Эта тема уже существует в виде вышеградской четверки – но очень многие отечественные «аналитики» не понимают ее гигантское и мировое значение. Вот Германию с Францией обсуждают чуть ли ни до мелочей, - а что там обсуждать, когда большой рынок сбыта в США, и никуда не денешься с подводной лодки, - а то, что надо выстраивать ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, и для конкуренции с западноевропейским, и таким образом с естественным ослаблением придурков типа Урсулы фон дер Ляйен или Борреля – вот этот базовый вопрос уходит из внимания. Нет уж, вот Советский Союз займется этим вопросом непременно, и в ряду первейших.

Одним словом, все охватить невозможно, и продолжение следует, – но уже ясно для сознательного читателя, что ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА началась, и в виде завязки украинских событий. Ну вот, к примеру, как вы себе это представляете в случае успехов Кремля на Украине – что запад скажет, ну, ладно, мы проиграли, и давайте разойдемся по домам?!.. Это же абсолютно несерьёзно! Тогда репутационный ущерб будет столь огромным, что приведет к срыву в глобальный кризис гарантированно, но на условиях ШОС и БРИКС. Да запад не пойдет на это никогда! И более того, промежуточные выборы в Штатах доказывают это стопроцентно. Поддержка киевской хунты не ослабнет, а усилится. Да даже сами США будут дрейфовать в сторону структурного либерального фашизма, а что уж говорить о киевской хунте.

Собственно, и наоборот. Во что превратятся Путин с компанией ни то, что в глазах Китая-Индии, а даже в глазах какого-нибудь Рахмона, если проиграют?!.. Да в ничто. Нет, братцы, иллюзии прочь, и стоит коготку увязть, всей птичке пропасть. Третья мировая война началась фактически – и без следующего Советского Союза уже никак. От слова «совсем».