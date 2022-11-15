Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Нигде кроме" как в Моссельпроме. Приходите в гости к Колобку!

Опубликовано 15.11.2022 в разделе комментариев 0

кино москва митина
"Нигде кроме" как в Моссельпроме. Приходите в гости к Колобку!

Московский клуб-артпространство «Нигде Кроме» продолжает цикл кинопоказов и лекций о кино историка, политика и киноведа Дарьи Митиной. Всё, что вы хотели узнать о мировом кино за пределами Голливуда! 

В пятницу, 18 ноября в 18-00 разбиваем самые популярные мифы о загадочном иранском кино: как соотносятся искусство и идеология в кинематографе шахского и постреволюционного Ирана? Какие запреты в иранском киноискусстве уже сняты, а какие ещё остаются? Почему иранское кино триумфально выигрывает мировые кинофестивали последних лет? Смотрим и обсуждаем фильм Асгара Фархади «Развод Надера и Симин» (2011) 

Дарья Митина - историк, этнолог, политик, депутат Госдумы второго созыва (1995-99), кинoвед, кинокритик, автор сценариев к документальным фильмам, пoстoянный эксперт Мoскoвскoгo Междунарoднoгo Кинoфестиваля, Казанскoгo Междунарoднoгo Фестиваля Мусульманскoгo Кинo, фестиваля ДОКер, кинoфестиваля «2morrow», вхoдит в жюри Российско-Итальянского Международного кинофестиваля RIFF и ряда других междунарoдных кинoфестивалей. Лауреат премии Гильдии киноведов и кинокритиков (2019 г.), Лауреат Национальной литературной премии «Золотое перо Руси» (2022 г.) 

Пoстoянный автoр Pravda.ru, до недавнего времени Эхo Мoсквы, Взгляд.ру, Литературная газета, Forum.msk, Русский oбoзреватель, Сoюз Кинематoграфистoв - Нoвoсти, Лавры кинo, Литературная Рoссия, Нoвые хрoники, Военно-промышленный курьер, «ВВП» и др. Блоггер-мегатысячник. 

Адрес клуба - Калашный пер., 2/10 (цокольный этаж) м. «Арбатская» 

Вход шляпный - каждый кладет в шляпу, сколько считает нужным



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая цензура вам больше нравится?:
Результаты
Интернет-ТВ
Индексации пенсий не будет
Индексации пенсий не будет
14.11.2022
С системой госзакупок по конкурсу Сталин бы войну не выиграл
С системой госзакупок по конкурсу Сталин бы войну ...
13.11.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Нигде кроме" как в Моссельпроме. Приходите в гости к Колобку! (0)
Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву (10)
Песков подтвердил ТАСС, что в Анкаре прошли российско-американские переговоры... (8)
Индексации пенсий не будет (0)
Спецоперация против военных заводов (3)
Заговор в Каире (0)
Индексации пенсий не будет (2)
Украина общими усилиями погружается буквально в "темные века" (5)
Европейские журналисты начали получать угрозы за "неправильную" позицию по Украине (4)
В приграничных областях стали распродавать жилье (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss