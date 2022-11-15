Полицейские в Анапе убили мужчину, который защищал свой дом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Полицейские в ходе штурма ликвидировали правонарушителя в Анапе", — говорится в заявлении.

В понедельник в Анапе 56-летний местный житель напал с ножом на двух участковых, которые сопровождали представителей энергосбытовой компании. Специалисты планировали отключить у мужчины электричество за неуплату.

Один участковый во время нападения получил колотую рану бедра, другой — резаную рану ладони, угрозы их жизни нет.

Так за что убили человека?

Полицейские настолько непрофессиональны, что вдвоем не могут выбить нож у психически неуравновешенного человека?

Не могут в упор попасть ему в ногу из табельного оружия?

И потом, почему полиция вмешивается в коммерческие отношения субъектов - поставщика и пользователя электроэнергии? Да еще вмешивается со смертельным исходом...

А говорите у нас нет смертной казни. Вот она: не заплатил за свет - получи пулю в лоб от наследников Дяди Степы-милиционера...

Может и правда, пора уже за неуплату отстреливать? Все к тому...

А.Б.