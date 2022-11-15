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Московский листок

8-миллиардному миру предрекли катастрофический продовольственный кризис

Опубликовано 15.11.2022 в разделе комментариев 0

украина россия голод
8-миллиардному миру предрекли катастрофический продовольственный кризис

Дефицит удобрений, наблюдаемый сейчас, может стать драйвером катастрофического продовольственного кризиса. И мир не сможет его преодолеть, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе рабочего заседания по продовольственной и энергетической безопасности саммита Группы двадцати, передает ТАСС.

Он сообщил о необходимости достичь «взаимного соглашения» по вопросу стабильных и гарантированных поставок удобрений и зерна.

Интересно, как он это себе представляет?

Идет война между двумя крупнейшими мировыми производятелями зерна, прямо вот на самых плодородных в мире почвах. При этом одна из сторон еще и крупнейший в мире производитель минеральных удобрений.

А население земли тем временем достигло 8 миллиардов. При том, что население России и Украины постоянно сокращается даже без военных действий.

Может быть, человечеству стоит научиться не только плодиться и размножаться, но и кормить себя самостоятельно?

 А.Б.



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