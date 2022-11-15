Украинские журналисты опубликовали обращение к Владимиру Зеленскому с требованием вернуть аккредитации, аннулированные из-за репортажей из Херсона.

"Мы, украинские и иностранные журналисты и медийные организации, требуем предпринять незамедлительные меры, чтобы разрешить конфликтную ситуацию, вызванную неэффективностью и непрофессионализмом коммуникационных структуры министерства обороны, в частности объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга... Мы требуем немедленно вернуть аккредитацию нашим украинским и иностранным коллегам, которые освещали события в Херсоне и которых, в соответствии с сообщениями Генштаба, из-за этого лишили (аккредитаций) ...", - говорится в обращении сотрудников СМИ.

Также в обращении содержится требование создать равные и прозрачные правила работы и допуска журналистов, а также призыв отказаться от избирательного подхода.

Завидую, в нашей реальности такое обращение даже представить себе невозможно - сразу статья.

Представим себе, назвать Конашенкова неэффективным и непрофессиональным!? С таким-то количеством звезд на погонах! Сразу лет пять, думаю, за дискредитацию армии, авиации и флота...

В части независимости СМИ Украина впереди нас на три головы.

А.Б.