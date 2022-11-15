Полицейские в Анапе убили мужчину, который защищал свой дом

Здравствуйте, дела не очень. Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072
Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469
Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381
Еще раз спасибо за поддержку, она очень кстати, независимость не только дорогого стоит, но и обходится недешево.
Объявление: Московский клуб-артпространство «Нигде Кроме» продолжает цикл кинопоказов и лекций о кино историка, политика, киноведа и вообще моего друга Дарьи Митиной. Всё, что вы хотели узнать о мировом кино за пределами Голливуда!
В пятницу, 18 ноября в 18-00 будут разбиты популярные мифы о загадочном иранском кино.
Адрес клуба - Калашный пер., 2/10 (цокольный этаж) м. «Арбатская», вход шляпный - каждый кладет в шляпу, сколько считает нужным...
https://forum-msk.org/material/news/1...
Итак, сначала без комментариев.
- Сегодня население Земли превысит отметку в восемь миллиардов человек
- Президент Индонезии открыл саммит G20 призывом не допустить новой холодной войны. Индонезия далеко, новости доходят долго...
- США исключили Кадырова из санкционного списка
- США ввели санкции против российского разработчика микросхем «ПКК Миландр»
- Министерство экономики Германии объявило о национализации бывшей Gazprom Germania
- Главная мировая новость: принц Гарри и Меган Маркл готовятся к разводу
А теперь подробно.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
1 Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Песков подтвердил ТАСС, что в Анкаре прошли российско-американские переговоры...
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Украинские журналисты опубликовали обращение к Владимиру Зеленскому с требованием вернуть аккредитации, аннулированные из-за репортажей из Херсона
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 8 миллиардному миру предрекли катастрофический продовольственный кризис
https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Полицейские в Анапе убили мужчину, который защищал свой дом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю
https://forum-msk.org/material/news/1...
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