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Московский листок

Полицейские в Анапе убили мужчину, который защищал свой дом

Опубликовано 15.11.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

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Итак, сначала без комментариев.

- Сегодня население Земли превысит отметку в восемь миллиардов человек

- Президент Индонезии открыл саммит G20 призывом не допустить новой холодной войны. Индонезия далеко, новости доходят долго...

- США исключили Кадырова из санкционного списка

- США ввели санкции против российского разработчика микросхем «ПКК Миландр»

- Министерство экономики Германии объявило о национализации бывшей Gazprom Germania

- Главная мировая новость: принц Гарри и Меган Маркл готовятся к разводу

 

А теперь подробно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

 

1 Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву

https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Песков подтвердил ТАСС, что в Анкаре прошли российско-американские переговоры...

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3 Украинские журналисты опубликовали обращение к Владимиру Зеленскому с требованием вернуть аккредитации, аннулированные из-за репортажей из Херсона

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5 Полицейские в Анапе убили мужчину, который защищал свой дом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю

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