Новая русская идеология как несчастье России

В Кремле кинулись

Конечно, мог написать и покороче, но тогда бы оставил без обоснования свои утверждения, посему плюнул и решил писать, сколько тема потребует. Пока что получилось пять частей, которые буду давать одну за другой каждый день этой недели. Если не случится что-нибудь уж сильно оперативное.

Итак, читаю: «Владимир Путин утвердил основы госполитики по сохранению традиционных духовных ценностей.

К традиционным ценностям относятся:

▫️жизнь,

▫️достоинство,

▫️права и свободы человека,

▫️патриотизм,

▫️гражданственность,

▫️служение Отечеству и ответственность за его судьбу,

▫️высокие нравственные идеалы,

▫️крепкая семья,

▫️созидательный труд,

▫️приоритет духовного над материальным,

▫️гуманизм,

▫️милосердие,

▫️справедливость,

▫️коллективизм,

▫️взаимопомощь и взаимоуважение,

▫️историческая память и преемственность поколений,

▫️единство народов России».

Ну, да, ну, да…

Особенно забавно сочетаются нынешняя власть в России, и «созидательный труд», да и остальные пункты тоже.

А что это?

Но вы же понимаете, что только помяни «идеологию», только попробуй узнать, что это такое - «русская идеология», - и тут не только Дугин - тут набежит масса болтунов, часто остепенённых, которые «вумными», но пустыми словами заболтают вопрос «до потери пульса», до полной потери понимания о чём они болтают и, главное, до возникновения вопроса: зачем тебе надо эту болтовню слушать??

Ну, вот возьмём словарь и прочтём: «Идеология — система концептуально оформленных идей, которая выражает интересы, мировоззрение и идеалы различных субъектов политики — классов, наций, общества, политических партий, общественных движений — и выступает формой санкционирования существующего в обществе господства и власти (консервативные идеологии) или радикального их преобразования (идеологии «левых» и «правых» движений); идеология и форма общественного сознания — составная часть культуры, духовного производства».

Вот это что тут написано и кому оно надо? Нет, не спорю: чтобы болтать – это нормальные такие слова, «вумные». Но вот эти «интересы, мировоззрение и идеалы», - как это всё выглядит на практике, в жизни? А как выглядит «духовное производство»?

Ведь если тебе что-то действительно надо, то надо оно тебе только потому, что ты как-то это используешь в своей жизни. А как использовать или используется в жизни граждан России вот то, что написано в словаре?

И вот требование к каждому знать эту систему «концептуально оформленных идей», требование к каждому знать «российскую идеологию», пояснила специалист-политик с (как сейчас принято) позывным «Валька-стакан»:

«В нынешней ситуации имеет большое значение убежденность, прежде всего подрастающего поколения, в том, что Россия выбрала единственно правильный путь к сильному, процветающему государству. Без этого у молодежи не будет ясных целей, рождающих созидательную энергию, мотивации для своего интеллектуального, профессионального роста, политической и общественной активности», - красиво излагает бывшая ответственная работница комсомола и бывшая депутатка Верховного Совета СССР.

Но вам стало понятнее? Каких, к чёрту, вам не хватает «ясных целей, рождающих созидательную энергию»?!

Баба заучила и умеет болтать слова даже без стакана, но нам-то что от этого толку?

Пройдохи уже в очереди

И одновременно признанная в РФ иностранным агентом «Медуза» сообщила, что Администрация президента курирует разработку нового предмета для российских вузов под названием «российская идеология», а разрабатывать сам курс будет общество «Знание» при участии Министерства науки и высшего образования РФ:

«Предполагается, что новый предмет появится в вузах в следующем году. По плану, студенты негуманитарных специальностей будут изучать его один год, гуманитарных — несколько лет, а историки и политологи — на протяжении всего времени обучения. Курс будет разбит на четыре блока:

основной «исторический» блок. Его куратором называют бывшего министра культуры и помощника президента Владимира Мединского;

блок «Культурный код». Его куратором может стать глава Эрмитажа Михаил Пиотровский;

блок «Россия в мире». Предполагаемый куратор — политолог Сергей Караганов;

блок «Образ будущего». Возможный куратор — глава «Курчатовского института» Михаил Ковальчук».

Короче, люди, которые начнут зарабатывать «бабло» на компостировании мозгов студентов уже выстроились в очередь за деньгами, но, блин, что же всё-таки это такое – эта самая «российская идеология»?

Вот и давайте разбираться в этом.

Правила, как надо жить

Итак. Люди живут в обществе, и для того, чтобы жить в этом обществе, они обязаны исполнять некие правила, принятые в обществе. Если эти правила присущи всем человеческим обществам Земли, то, понятное дело, это общечеловеческая идеология, но если эти правила присущи только данному обществу, то это идеология только этого общества.

Причём, эти конкретные правила конкретного общества могут дополнять общечеловеческие, а могут и противоречить им, как, скажем, убеждённость народов Кавказа, что крепость их родовых сообществ обуславливает кровная месть. Таким образом, кровная месть - это составная часть идеологии чечен или ингушей, да и других народов Кавказа. Как такие идеи воспринимать по-другому?

Или вот я приехал как молодой специалист в Казахстан и мне практически сразу рассказали анекдот о казахах, сочинённый, скорее всего, самими казахами (хотя их масса разных племён). Мальчик-казах приходит со школы и сообщает маме, что он завтра на утренник должен прийти в казахском национальном костюме. И мать всплёскивает руками: «Как же я тебе за ночь милицейскую форму сошью?!». Как вот эту идею почётности государственной службы, да ещё и в форме, не считать составным элементом идеологии казахов?

Кстати, из-за этого, само понятие «российская идеология» равноценно понятию «российское национальное блюдо», и надо выбирать, о идеологии какой нации или племени России идёт речь. Посему я и буду обсуждать только русскую идеологию – идеологию велико-, мало- и белорусов.

«Сегодня вам – не тогда!»

Начну с того, что эти сегодняшние народы не то, что не такие, как сотню лет назад, - сегодняшние русские, даже старики, до дикости не такие, как даже 30 лет назад. Их уже нельзя назвать русскими – они пыжаться выглядеть, как предки, даже не соображая, что те их предки, славу которых они хотят «приватизировать», не были русскими, а были советскими. То есть были русскими с уже совершенно другим комплексом идей – другой идеологией, нежели не только у них, но и дореволюционные русских. Да и те, дореволюционные, не были похожи на нынешние отбросы эволюции, называющие себя «русскими».

Сегодня, в этой «русской идеологии» - идеологии упадничества - затушевались и стали презрительно высмеиваться те идеи – те старые русские правила жизни, - которые в свой время придавали прочность России. А отрицательные русские идеи наоборот – стали главенствовать.

Идеология русских, много веков неизменная, претерпела в этом веке изменения дважды, поскольку оказалась под прессом воздействия владельцев нынешних СМИ, информация которых с начала 20-го века стала невероятно доступной во всех уголках страны. Изменения произошли ввиду влияния через эти СМИ на умы граждан России идей русской интеллигенции. Правда, интеллигенции не столько русской, сколько еврейской по национальности, но в данном случае это не имеет значения, поскольку и в Израиле такую идеологию, какой стала русская, пытаются выкорчевать.

Повторю и подчеркну: народу России, в том числе и гражданам еврейской национальности, навязана идеология русской интеллигенции – те правила, которые в своём кругу эта интеллигенция исповедует, по которым живёт и которыми отличается от остального народа.

Так вот, если вернуться на 4-5 столетий назад и рассмотреть, по каким правилам человек был своим в русском обществе, какими идеями он руководствовался, то, по моему мнению, мы придём к таким выводам.

Государство и сообщество – это семья

В старину главная русская идея: государство - это моя родная семья.

В ней царь – это отец, а мы - крестьяне, мещане и купцы с попами – его дети. Ну, а дворяне – его слуги, нанятые царём для нашей защиты. До конца монархии крестьяне с мещанами и купцами обращались к царю как родному - на «ты», подписываясь в старые времена «сирота твой», а дворяне обращались как к хозяину - на «вы», а в старину подписываясь «холоп твой».

И эта идея семьи приводила русского человека к мысли, что все члены семьи обязаны сохранять свою семью – а как иначе? Все обязаны были служить семье: крестьянин – сохой, купец – мошной, дворянин – копьём. В своё время это предопределяло исключительную стойкость и выносливость русских в условиях, когда Россия была беззащитной со всех сторон. Были времена, когда дворяне опускали руки, но народ продолжал сражаться, были времена, когда купцы, не веря в стойкость русских дворян, всё имущество продавали и нанимали иностранцев, скажем, чтобы освободить русский трон от поляков, которые, казалось бы, их торговле никак не мешали (о поляках тоже помянем, но позже).

Понимаю, что удлиняю исследование, но дам цитату из работы историка Ф.Ф. Нестерова:

«С 21 сентября 1609 года по 3 июня 1611 года армия польского короля Сигизмунда осаждала Смоленск. За время осады успело рухнуть Московское государство: в 1610 году Василий Шуйский был свергнут с престола, бояре для защиты Москвы от Лжедмитрия впустили в нее польское войско гетмана Жолкевского и отправили в стан Сигизмунда посольство, чтобы просить у него сына, королевича Владислава, на русский трон. Сигизмунд соглашается, но требует от послов Смоленск. Послы передают его слова смолянам.

Так, совершенно неожиданно защитникам города пришлось самим решать, продолжать ли оборону, или впустить Владислава с польским войском. Смоляне согласились впустить Владислава как русского царя, но не как польского королевича, сопровождаемого польскими ратными людьми. Но на последнем настаивает Сигизмунд, это его последнее условие.

Над Смоленском не было уже верховной власти, церковь разрешила всех от клятвы верности низложенному царю, смоляне с крепостных стен видели плененного Шуйского в королевском лагере на пути в Варшаву — некому было «казнить их казнью» за сдачу города. Многие русские города признали Владислава царем, и поляки на этом основании называли жителей Смоленска изменниками. Все знали, что Смоленск - ключ к Москве, но зачем хранить ключ, когда сбит замок? К тому же город в течение года выдержал осаду, горел от раскаленных польских ядер, страдал из-за отсутствия соли и был поражен каким-то поветрием. Превосходство польской армии было очевидным, падение крепости оставалось лишь делом времени так как неоткуда ждать помощи, а условия сдачи были милостивыми. Не пора ли подумать о жизни женщин и детей, прекратить бессмысленное кровопролитие? Дети боярские, дворяне и стрельцы колебались в ответе, воевода молчал, архиепископ безмолвствовал. Черные люди посадские, ремесленники и купцы настояли на обороне до конца, и Смоленск ответил королю: «Нет!» Перед русским посольством во главе с митрополитом Филаретом смоленские представители, дети боярские и дворяне, разъяснили, что хотя поляки в город и войдут, но важно, чтобы их, смолян, в том вины не было. Поэтому они решили: «Хотя в Смоленске наши матери, и жены, и дети погибнут, только бы на том стоять, чтобы польских и литовских людей в Смоленск не пустить».

Потом был приступ. Поляки, взорвав башню и часть стены, трижды вламывались в город и трижды откатывались назад. Потом вновь перешли к правильной осаде, днем и ночью засыпали Смоленск ядрами. Потом снова приступали к крепости, снова отступали, снова долбили ее стены и башни из пушек, снова вели подкопы и взрывали укрепления. Так в течение еще одного нескончаемого года. К лету 1611 года число жителей сократилось с 80 до 8 тысяч душ, а оставшиеся в живых дошли до последней степени телесного и душевного изнурения. Когда 3 июня королевская артиллерия, сосредоточив весь свой огонь на свежеотстроенном участке стены, разрушила его полностью и войско Сигизмунда вошло наконец в город через пролом, оно не встретило больше сопротивления: те смоляне, которым невмоготу было видеть над Скавронковской башней польское знамя, заперлись в соборной церкви Богородицы и взорвали под собой пороховые погреба (по примеру сагутинцев, замечает польская хроника); другим уже все было безразлично: безучастно, пустыми глазами смотрели они на входящих победителей. Сигизмунду передали ответ пленного смоленского воеводы Шеина на вопрос о том, кто советовал ему и помогал так долго держаться: «Никто особенно, никто не хотел сдаваться».

Вы удивитесь, но в старые времена действительно были вот такие - настоящие русские.

Такое же отношение у русских было и к сообществу, в котором русский человек состоит, и от которого русский человек зависит материально. Раньше это был крестьянский мир – община, сейчас вполне может быть трудовой коллектив. В идеале для русского - это сообщество тоже должна быть с идеологией, с правилами как в семье – быть большой семьёй. Понятие «партия» - не только иностранное – оно дико антирусское! Не может быть в семье никаких партий – вся семья это и есть «партия».

Вот и давайте об остальных правилах русской идеологии продолжим разговор в следующих частях.

(продолжение следует)