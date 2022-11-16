Польша получила повод объявить войну России

На границе Польши с Украиной упали две ракеты, есть погибшие. Об этом сообщает ZET со ссылкой на неофициальные источники. По данным радиостанции, инцидент произошел в районе населенного пункта Пшеводув в Люблинском воеводстве, который находится на границе с Украиной.

«Мы получили сообщение о взрыве на сушильном дворе. Два человека погибли на месте», — приводятся в материале слова пресс-секретаря окружного штаба Государственной противопожарной службы в Хрубешуве старшего капитана Марцина Лебедовича.

Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было. Об этом заявили во вторник в Минобороны России.

"Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении "российских" ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось", - заявили в ведомстве.

Как подчеркнули в Минобороны России, опубликованные польскими СМИ с места происшествия фотографии обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения.

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Я бы добавил, что в тот же день при обстреле города Шебекино в Белгородской области погибли два мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По предварительной информации, в результате вечернего обстрела города Шебекино есть двое погибших и трое пострадавших", — написал он в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что на место происшествия отправили бригады скорой помощи. Кроме того, глава округа и оперативные службы проводят подомовой обход территории. Позже губернатор уточнил, что пострадавшими оказались 35-летний мужчина, а также две женщины в возрасте 37 и 80 лет.

Но это никого не волнует - Россия же сторона конфликта, значит, женщины в возрасте - это законные цели.

Но ведь и Польша по сути - сторона конфликта. Польские военнослужащие и добровольцы в массовом количестве воюют на Украине против России, через Польшу идет львиная доля поставок вооружений и военной техники. У Польши был выбор - не ввязываться в чужой конфликт, как не ввязываются Венгрия или Словакия.

Но как и в войне в Ираке, Польша проявила инициативу. Казалось бы, что за дело было полякам до Ирака? Ну а на Украине что за дело?

Теперь по фактам. От ближайшей точки, откуда с территории Украины могут запустить ракету российские войска, до Люблина - 900 километров. Могли ли, уничтожая украинскую инфраструктуру в глубине территории промахнуться? Могли...

Извините, не нарочно.

Могли украинцы спровоцировать конфликт? Могли. Не впервой.

Могли ли сами поляки? Да тоже...

А.Б.

P.S. На фото — обломок ракеты, упавшей на польскую зерносушилку. Это С-300, средство противоракетной обороны, которое состоит на вооружении ВСУ.

Польское Radio Lublin сообщает, что инцидент в Пшеводове произошёл около 15:40 на перегрузочных весах, куда заезжают тракторы с грузами. Эту информацию радиостанции также подтвердили в местной полиции. По предварительным данным, трактор, который въехал на весы, внезапно взорвался. В результате погибли двое работников зерносушилки.