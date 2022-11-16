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Московский листок

В Орловской области заявили о подрыве нефтебазы беспилотником

Опубликовано 16.11.2022 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
В Орловской области заявили о подрыве нефтебазы беспилотником

Беспилотник, предположительно, подорвал нефтебазу в селе Стальной Конь в Орловской области, рассказал губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

Атака произошла около 4:00 мск. Пострадавших в инциденте нет. Сейчас на месте работают все оперативные службы, подробности выясняются.

Напомним, что в последнее время Вооруженные силы Украины участили атаки по объектам в российских приграничных регионах. 15 ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что украинские войска стали чаще производить обстрелы российских населенных пунктов с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии и беспилотников, которые поставляют страны НАТО Киеву.

Но позволю себе заметить, что Орловская область не граничит с Украиной, в том и особенность ситуации. То есть все эти средства поражения, которые перечислил Патрушев, уже работают по внутренним регионам России.

И мне как гражданину хотелось бы знать, что Совет безопасности - какое верное название - намерен предпринять, чтобы ударов по территории России не наносили.

Или это тоже было заложено в план Спецоперации? Ведь у нас все по плану...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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..
кто написал 16.11.2022 13:01
... Чтобы ударов по территории России не наносили необходимо прекратить войну, прекратить обстреливать все города Украины, вывести российские войска, восстановить границы на момент 1991 (2014) год...
... Кстати Москва совсем рядом... Прикольно будет посмотреть истерику с паникой россиян без света, газа и воды ...
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