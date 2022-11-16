В Орловской области заявили о подрыве нефтебазы беспилотником

Беспилотник, предположительно, подорвал нефтебазу в селе Стальной Конь в Орловской области, рассказал губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.
Атака произошла около 4:00 мск. Пострадавших в инциденте нет. Сейчас на месте работают все оперативные службы, подробности выясняются.
Напомним, что в последнее время Вооруженные силы Украины участили атаки по объектам в российских приграничных регионах. 15 ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что украинские войска стали чаще производить обстрелы российских населенных пунктов с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии и беспилотников, которые поставляют страны НАТО Киеву.
Но позволю себе заметить, что Орловская область не граничит с Украиной, в том и особенность ситуации. То есть все эти средства поражения, которые перечислил Патрушев, уже работают по внутренним регионам России.
И мне как гражданину хотелось бы знать, что Совет безопасности - какое верное название - намерен предпринять, чтобы ударов по территории России не наносили.
Или это тоже было заложено в план Спецоперации? Ведь у нас все по плану...
А.Б.
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кто написал 16.11.2022 13:01
... Кстати Москва совсем рядом... Прикольно будет посмотреть истерику с паникой россиян без света, газа и воды ...