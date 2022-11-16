Ракета стартовала с космодрома в США в рамках лунной миссии

NASA осуществило запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с кораблем Orion в рамках первого этапа лунной программы Artemis.

Старт ракеты состоялся с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида. Как ожидается, беспилотный полет космического корабля продлится 26 дней. Orion должен совершить два витка вокруг Луны, а затем вернуться на Землю и приводниться в Тихом океане. На борту Orion будут находиться три манекена, которых используют, в частности, для измерения уровня радиации во время полета.

Artemis, включает три этапа. Первый - вывод в космос с помощью новой ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion, который в беспилотном режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется на Землю. Второй - облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту. На третьем этапе в 2025 году NASA рассчитывает доставить астронавтов на Луну, а затем отправить их на Марс в середине 2030-х годов.

Опять вспомнил старый анекдот про Гагарина, который звонит с того света: "Ну как. потомки, поди уж на Марс слетали?... С кем, с кем пленными меняетесь?"

А.Б.