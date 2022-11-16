Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Ракета стартовала с космодрома в США в рамках лунной миссии

Опубликовано 16.11.2022 в разделе комментариев 0

космос человек
Ракета стартовала с космодрома в США в рамках лунной миссии

NASA осуществило запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с кораблем Orion в рамках первого этапа лунной программы Artemis.

Старт ракеты состоялся с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида. Как ожидается, беспилотный полет космического корабля продлится 26 дней. Orion должен совершить два витка вокруг Луны, а затем вернуться на Землю и приводниться в Тихом океане. На борту Orion будут находиться три манекена, которых используют, в частности, для измерения уровня радиации во время полета.

Artemis, включает три этапа. Первый - вывод в космос с помощью новой ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion, который в беспилотном режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется на Землю. Второй - облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту. На третьем этапе в 2025 году NASA рассчитывает доставить астронавтов на Луну, а затем отправить их на Марс в середине 2030-х годов.

Опять вспомнил старый анекдот про Гагарина, который звонит с того света: "Ну как. потомки, поди уж на Марс слетали?... С кем, с кем пленными меняетесь?"

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая цензура вам больше нравится?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полицейские в Анапе убили мужчину, который защищал свой дом
Полицейские в Анапе убили мужчину, который защищал...
15.11.2022
С системой госзакупок по конкурсу Сталин бы войну не выиграл
С системой госзакупок по конкурсу Сталин бы войну ...
13.11.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Бег (1)
Рабство под предлогом помощи (0)
Ракета стартовала с космодрома в США в рамках лунной миссии (0)
В Орловской области заявили о подрыве нефтебазы беспилотником (1)
Польша получила повод объявить войну России (9)
Новая русская идеология как несчастье России (3)
Полицейские в Анапе убили мужчину, который защищал свой дом (0)
Третья мировая война (4)
В части независимости СМИ Украина впереди нас на три головы (3)
8-миллиардному миру предрекли катастрофический продовольственный кризис (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss