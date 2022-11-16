Рабство под предлогом помощи

Жительница Великобритании Ханна Дебенхэм, приютившая беженку с Украины и впоследствии обвиненная ею в "рабском отношении", рассказала таблоиду The Daily Mail, что пережила по вине украинки настоящий кошмар.

36-летняя украинка обвинила предоставившую ей кров Дебенхэм в том, что ее "использовали как рабыню и няню для детей на полный рабочий день за небольшую или нулевую плату под видом схемы для украинских беженцев".

Полиция начала расследование, однако из-за отсутствия доказательств его прекратили.

36-летняя беженка из Винницы должна была за 200 фунтов в месяц несколько дней в неделю выполнять обязанности няни для сына британки.

Вашу мать! 200 фунтов месяц - это что, не рабский труд? 12 тысяч рублей в месяц - это и в Москве зубы на полку, что уж говорить про Лондон с его дороговизной.

Помнится, давным давно возвращались мы с Борисом Кагарлицким на машине с европейского форума в Италии, и вот где-то в горах, в небольшом местечке на несколько домов остановились выпить по чашке кофе.

И вдруг неожиданно к нам по-русски обращается женщина! В Италии, в горной глуши - по-русски. Впрочем, она нам удивилась еще больше. Три года русской речи не слыхала. Прям как в сказке.

Оказывается, врач-педиатр откуда-то с Западной Украины, работает сиделкой у итальянской бабушки - та уже не ходячая, родственники оставили ее в загородном доме на попечение... Да, в общем, хорошее попечение, дипломированный врач за деньги африканского гастарбайтера. Около 250 долларов в месяц они ей платили, плюс, естественно, полный пансион, только готовить себе и старушке.

Говорит, еще очень хорошие условия - другие, бывает, живут в подсобке какой-нибудь, кормятся объедками и так далее. Дешевая рабочая сила. Никого не смущает.

А.Б.