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Московский листок

Бег

Опубликовано 16.11.2022 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Бег

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация с людьми, которых привязали к столбам в Херсоне, демонстрирует «человеконенавистническую идеологию» Украины.

Ну, понятно, цитировать Захарову - дурной тон, а уж соглашаться с ней...

Но вот скажите, 115 тысяч бежавших из Херсона только по официальным данным - это что? Бежали под обстрелом "укринских освободителей", бежали на каких-то левых катерах, когда переправу уже закрыли - это что?

Наверно, было от чего бежать, а?

Причем 115 тысяч кровавых убийц - это как-то многовато. То есть бежали невиноватые ни в чем люди, от массовых репрессий - это я культурно выражаюсь. Я такие вещи в Азии видел, но на Украине не ожидал.

И ведь бегут люди в реальном ужасе, знают, чего ждать от соплеменников. Понятно, что бегут без особой надежды вернуться и бегут в никуда. Никто их в России не ждет, и никто им здесь помогать не станет - это я по опыту работы с политэмигрантами с Украины. То есть бегут, понимая, что это нищета на всю оставшуюсся жизнь, скорее всего и бездомность, но оставшуюся жизнь все же хочется сохранить.

После выхода из Афганистана в СССР бежали около 140 тысяч афганцев - жили десятки лет без гражданства, без постоянного жилья - генералы торговали на вещевых ранках, губернаторы пасли скотину...

А тут из одного некрупного города почти столько же. Правда, граждан РФ. Собственно, в этом их главная вина перед "незалежной". И главная беда тоже.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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..
кто написал 16.11.2022 12:55
... Именно на такие дешевые понты полезных идиотов в СМИ и была рассчитана принудительная депортация населения из Херсона ... И не только из Херсона ... Принудительная депортация со всех оккупированных населенных пунктов ... К счастью люди возвращаются на освобожденные от российских оккупантов земли ...
Баранов ... На это уже никто не ведется кроме олигофренов россиян из-зауралья ...
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