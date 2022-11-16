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Московский листок

Рабство под предлогом помощи

Опубликовано 16.11.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Здравствуйте, дела не очень. Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

Еще раз спасибо за поддержку, она очень кстати, независимость не только дорогого стоит, но и обходится недешево.

В Москве вчера началась зима. На Донбассе, конечно, малость потеплей. Но я с ужасом думаю о тех, кто в окопах.

Наверно, скоро придется собирать гуманитарку - варежки, шапочки, прочую мелкую аммуницию...

 

Итак, сначала без комментариев.

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А теперь подробно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

 

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