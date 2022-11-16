Выборы в США, будущее СВО и экономический кризис В эфире ОСН экс-министр финансов Андрей Нечаев, прези дент Американского университетма в Москве Эдуард Лозанский и журналист Анатолий Баранов. Ведет эфир политолог Георгий Федоров.



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