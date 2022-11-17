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Московский листок

"Живой щит" Зеленского сработал

Опубликовано 17.11.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
"Живой щит" Зеленского сработал

Владимир Зеленский заявил в эфире единого украинского телемарафона, что отказался эвакуировать людей из городов для поднятия боевого духа войск.

По словам Зеленского, в начале украинские власти рассматривали подобный план действий. 

"Ну давайте всех соберем и вывезем из страны. А кто тогда должен защищать? Только люди с автоматами? Разве у них нет жен и детей? У них есть и родители, и семьи. А чем они мотивированы на поле боя?.. Украиной. А что такое Украина? Только земля? Земля и их семьи. А если все их семьи выехали? Что они защищают?" — сказал президент. 

При этом Зеленский отметил, что не считает это решение тактикой "живого щита".

***

Понятно, что солдат будет воевать лучше, если за спиной у него стоят его жена и дети.

Вот только что угрожало украинцам от "страшных оккупантов"? Как выясняется, абсолютно ничего. Как раз под властью киевского режима угроз гораздо больше. От возможности оказаться примотанным к столбу с голой задницей до пули в лоб в какой-нибудь канаве.

Не случайно из Херсона с населением в 289 тысяч человек при входе российских войск уехало очень немного народа, а вот при угрозе возврата "украинской влады" - 115 тысяч! Больше, чем каждый третий...

Если бы Украина не препятствовала выезду людей из Мариуполя, жертв было бы куда меньше.

Вместо эвакуации Киева власть раздала гражданм больше 30 тысяч автоматов. В результате российскиен войска в Киев не вошли, а вот потери среди местного населения начались сразу же, и продолжаются до сих пор. "Если ружье висит на стене, то в третьем акте оно должно выстрелить", но в Киеве не ружье, а автомат, и не висит на стене, а находится в руках неизвестно кого.

Ну ничего, думаю, блогодарные украинцы оценят слова своего президента, заботящегося об их семьях...

А.Б.



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