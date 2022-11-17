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Московский листок

Екатерина Губарева пропала, а потом нашлась "на подвале"

Опубликовано 17.11.2022 в разделе комментариев 0

суд закон
Екатерина Губарева пропала, а потом нашлась "на подвале"

На самом деле для ЛДНР история совершенно обычная - человек пропадает, а потом его обнаруживают "на подвале", где с ним происходят самые разные вещи, в зависимости от...

В независимых республиках такое происходило чуть ли не с каждым вторым, а с некоторыми и по несколько раз.

Я писал и говорил давным-давно, что либо эту практику надо прекращать, либо она скоро распространится и на РФ.

Ну вот, распространилась, хотя и не вполне так, как я предполагал.

Я с Губаревой и ее мужем, главой ДНР, не знаком. Мне ее защищать или топить - никакого интереса. Тут важен сам прецедент.

Видный деятель и медийная персона - не только вице-губернатор российского региона, но ранее - первый министр иностранных дел ДНР, потом 8 лет заместитель министра, наконец, жена главы государства, признанного Российской Федерацией. И вот она вдруг пропадает. Мужу ни слова, никому ни полслова.

Через 2 дня выясняется, что задержана МВД по подозрению в хищении 60 миллионов рублей. Каким МВД? Каких миллионов? По какой статье? Кто адвокат?

У нас теперь так ведутся дела о коррупции в высших эшелонах власти? Двое суток на бутылке - и обществу предъявляется чистосердечное признание?

В ЛДНР - обычное дело, к сожалению, однажды в ДНР так пропадал даже глава высшего представительного органа. Привет независимости парламента.

Но в России раньше было все же не так. Или теперь уже так, по всей территории?

Только что погибает в ДТП другой вице-губернатор Херсона Стремоусов, а в сети уже появляются фото его автомобиля с отчетливыми следами работы крупнокалиберного пулемета. Ничего не утверждаю, сообщаю факты, как они мне известны.

Только-только оклемался после загадочного отравления сам губернатор Сальдо.

Теперь вот Губарева...

Россию что, оккупировала ДНР и наводит тут свои порядки?

 А.Б.



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