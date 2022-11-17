Байден публично не поверил Зеленскому.
Байден отреагировал на утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что упавшие в Польше на границе с Украиной ракеты якобы не были украинскими.
«Это не доказательство», — сказал Байден в ответ на утверждение Зеленского.
Но если не украинские С-300, то чьи?
Максимальная дальность этой ракеты 300 километров, от ближайшей точки, с которой может осуществить запуск ракеты Россия - 900 километров. Не говоря уже о том, что специально поразить объект на поверности эта система ПВО не может. Или РФ специально сбивала собственную ракету "Калибр", чтобы доставить себе пробелмы с Польшей?
Бред получается.
Или сами поляки обстреляли собственный трактор ракетой ПВО? Могли еще белорусы - вообще неизвестно зачем...
Мне это напоминает историю с малазийским пассажирским лайнером, который неизвестно кто сбил над Донбассом. Вроде, сошлись на том, что сбили русские, чтобы доставить себе побольше геморроя.
В той же логике - тайно подвезли по вражеской территории С-300 и пальнули по польскому трактору.
Зачем? А скучно как-то...
А.Б.
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VAE VICTIS написал 17.11.2022 12:10
Иначе, мы должны признать, что Зе безумец, который хочет смерти всех граждан своей страны и всего мира.