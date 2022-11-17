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Московский листок

Тайно подвезли по вражеской территории С-300 и пальнули по польскому трактору

Опубликовано 17.11.2022 в разделе комментариев 1

украина ракеты
Тайно подвезли по вражеской территории С-300 и пальнули по польскому трактору

Байден публично не поверил Зеленскому.

Байден отреагировал на утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что упавшие в Польше на границе с Украиной ракеты якобы не были украинскими.

«Это не доказательство», — сказал Байден в ответ на утверждение Зеленского.

Но если не украинские С-300, то чьи?

Максимальная дальность этой ракеты 300 километров, от ближайшей точки, с которой может осуществить запуск ракеты Россия - 900 километров. Не говоря уже о том, что специально поразить объект на поверности эта система ПВО не может. Или РФ специально сбивала собственную ракету "Калибр", чтобы доставить себе пробелмы с Польшей?

Бред получается.

Или сами поляки обстреляли собственный трактор ракетой ПВО? Могли еще белорусы - вообще неизвестно зачем...

Мне это напоминает историю с малазийским пассажирским лайнером, который неизвестно кто сбил над Донбассом. Вроде, сошлись на том, что сбили русские, чтобы доставить себе побольше геморроя.

В той же логике - тайно подвезли по вражеской территории С-300 и пальнули по польскому трактору.

Зачем? А скучно как-то...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
VAE VICTIS написал 17.11.2022 12:10
Тогда вам придется сказать, что это из-за национальности производителя тракторов.
Иначе, мы должны признать, что Зе безумец, который хочет смерти всех граждан своей страны и всего мира.
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