Байден публично не поверил Зеленскому.

Байден отреагировал на утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что упавшие в Польше на границе с Украиной ракеты якобы не были украинскими.

«Это не доказательство», — сказал Байден в ответ на утверждение Зеленского.

Но если не украинские С-300, то чьи?

Максимальная дальность этой ракеты 300 километров, от ближайшей точки, с которой может осуществить запуск ракеты Россия - 900 километров. Не говоря уже о том, что специально поразить объект на поверности эта система ПВО не может. Или РФ специально сбивала собственную ракету "Калибр", чтобы доставить себе пробелмы с Польшей?

Бред получается.

Или сами поляки обстреляли собственный трактор ракетой ПВО? Могли еще белорусы - вообще неизвестно зачем...

Мне это напоминает историю с малазийским пассажирским лайнером, который неизвестно кто сбил над Донбассом. Вроде, сошлись на том, что сбили русские, чтобы доставить себе побольше геморроя.

В той же логике - тайно подвезли по вражеской территории С-300 и пальнули по польскому трактору.

Зачем? А скучно как-то...

А.Б.