Покинул страну - стал лишенцем

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил вице-премьеру России Дмитрию Григоренко заморозить активы бизнесменов и глав госкорпораций, которые покинули страну после начала специальной военной операции на Украине.

Как считает Кутепов, заморозить активы в России нужно в первую очередь у владельцев крупных предприятий, которые были приобретены в рамках приватизации, а также к руководителям институтов развития или госкорпораций.

Также он предлагает рассмотреть вопрос о поступлении дивидендов и других выплат, причитающихся таким россиянам как лично, так и через владение долями (акциями) в аффилированных или взаимозависимых лицах, на целевой счет для финансирования спецоперации.

Понятно, что любви большой в народе к "жирным котам" нету.

Но статья Конституции РФ номер 27 в пункте 2 гласит: "Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию".

И ни про какую спецоперацию вообще ни слова в Основном законе. 30 лет от имени государства выводились деньги, приобреталась недвижимость за рубежом, покупались гражданства разных комфортных стран, что, кстати, тоже разрешено Конституцией РФ.

А тут вдруг опомнились - давайте заморозим активы и конфискуем дивиденды...

А на каком основании? У вас все эти пункты находятся в главе 2 Основного закона, в которую нельзя вносить изменения, только менять Конституцию полностью. То есть менять государственное устройство.

Но на это наше нынешнее государство добровольно не пойдет, у него самого и недвижимость, и активы, и паспорта...

А.Б.