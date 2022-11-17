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Московский листок

Очень выгодная война

Опубликовано 17.11.2022 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Очень выгодная война

Под Донецком был найден двигатель американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM с истекшим гарантийным сроком. Судя по маркировке, ракета AGM-88 HARM была изготовлена в США в 1991 году.

Деталь от боеприпаса обнаружили местные жители. Предполагается, что он не смог захватить цель, после чего произошло самоуничтожение.

Ну так это ж очевидно: чем тратить деньги на утилизацию вооружения с истекшими сроками, наши американские и европейские друзья передают его Украине, причем по полной стоимости.

Понятно, что сейчас с Украины ничего нельзя за это получить, но это сейчас, а потом пойдет процесс списания долгов - за разные приятные вещи, например, концессии или продажу сельхозугодий, аренду портов и массу других вещей.

Ну а для ВПК это еще означает и огромныеи заказы на восполнение утилизованного на Украине оружия.

Я даже не знаю, что они сделают с тем, кто предложит прекратить такую замечательно выгодную войну...

Ну а то, что где-то на краю света туземцы мочат друг друга - это вообще не вопрос, в мире не хватает продовольствия, лишний рот для нас обуза.

Недавно Байден спутал Херсон и Фаллуджу - ну так если смотреть из Америки, то они ж почти рядом. Сирия, Украина, Ирак...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
ййййй написал 17.11.2022 11:42
> Байден спутал *****сон и Фаллуджу
____
Ага, "спутал". Хер с фаллосом.
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