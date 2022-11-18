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Московский листок

Суд в Гааге приговорил Стрелкова к пожизненному. Скорее не сроку, а невыезду из РФ

Опубликовано 18.11.2022 в разделе комментариев 0

суд закон
Суд в Гааге приговорил Стрелкова к пожизненному. Скорее не сроку, а невыезду из РФ

Окружной суд Гааги признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета MH17 и убийстве 298 его пассажиров, их приговорили к пожизненному заключению.

При этом отмечается, что действия экипажа зенитно-ракетного комплекса установить оказалось невозможно. Также непонятно, кто дал команду о запуске ракеты. Кроме того, судья опроверг утверждение прокуратуры о том, что обвиняемые по этому делу действовали как единая группа, но подчеркнул, что они имели отношение к применению ЗРК.

***

Честно говоря, это очень странное решение суда. Суд признает, что степень участия или неучастия каждого из подозреваемых оказалось невозможно. А сами они в суде не присуствовали, и спросить у них что-либо не было возможности.

Так на каком же основании вынесен приговор, да еще такой суровый?

Вот если по Гиркину (Стрелкову) - он действительно числился министром обороны непризнанной ДНР. Но все означенное время он был блокирован в Славянске, и исполнять своих министрских обязанностей не мог по чисто техническим причинам.

Насчет остальных не знаю, но Гиркин точно никак не мог отдавать приказы российским войскам, сидя в окруженном Славянске.

Если только суд в Гааге признал целиком террористической организацией всю ДНР. Тогда, конечно, роль военного министра могла бы тянуть на пожизненное.

Но Россия-то официально признала ДНР, а потом признала и референдум по вхождению в РФ. Налицо коллизия - суд в Гааге считает Гиркина террористом, а в Москве - героем.

Пожалуй, наиболее рациональным было постановление суда по четвертому обвиняемому - Пулатову с позывным "Гюрза". Его полностью оправдали. За недоказаностью. А обвинение требовало посадить, хотя Пулатов давно погиб. Но это суд не волновало...

А.Б.



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