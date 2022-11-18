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Московский листок

Правозащита от покойника и "правосудие кувалды"

Опубликовано 18.11.2022 в разделе комментариев 0

путин кремль правозащита спч
Правозащита от покойника и "правосудие кувалды"

Президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека ряд лиц, в их числе Николай Сванидзе, Андрей Бабушкин, Игорь Каляпин, Екатерина Винокурова и Иван Засурский. Указ об изменении состава СПЧ опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, 17 ноября.

Согласно документу, российский лидер включил в новый состав СПЧ военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца, главу регионального исполкома «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) в Московской области Юлию Белехову, сопредседателя Всероссийского союза общественных объединений пациентов Яна Власова, президента международной благотворительной организации «Справедливая помощь» Ольгу Демичеву. 

Также в состав вошли председатель правления общероссийской общественной организации «Союз писателей России» Николай Иванов, председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, профессор РГПУ им. А.И. Герцена Сергей Рукшин, уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода и член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина.

***

Позднее в этот день Песков прокомментировал указ об изменении состава СПЧ. По его словам, в связи с новыми обстоятельствами лидеры общественного мнения в стране меняются. На их место приходят люди, которые лучше могут представлять гражданское общество.

Да может, и так. Но кто все эти люди, кроме, может быть, Коца - тот человек известный все же, но какое он имеет отношение к правозащите, мне, например. не известно.

Но, поскольку президент сам выбирает, кто у нас сегодня представляет гражданское общество. Если у нас, согласно выбору президента, уполномоченный по правам человека - генерал полиции, то сразу ясно - президент запросы гражданского общества понимает глубоко.

Показательно, что указ Путина вышел через полгода и три дня после смерти члена СПЧ Андрея Бабушкина, которого, наконец, вывели из его состава. А все эти полгода он продолжал с того света исполнять обязанности, во всяком случае, влиял на кворум абсолютно точно. И, кстати, в эти полгода идеально исполнял обязанности правозащитника при президенте. Зря уволили...

Вы скажете, ну не писать же указ из-за каждого покойника... А почему из-за каждого губернатора или министра, который отпправляется на нары, как раз по ведомству СПЧ, указ пишут, а член СПЧ такого внимания не дстоин?

Или просто президенту все равно, что там делает этот СПЧ? И вообще дались президенту эти права человека, гражданское общество и прочая либерастическая гниль - у нас вон вовсю действует "правосудие кувалды", и ничего. Никаких телодвижений СПЧ по данному поводу не наблюдается. И не будет наблюдаться...

Анатолий Баранов, главный редактор "ограниченного в доступе" Генпрокуратурой ФОРУМа.мск



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