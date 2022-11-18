Здравствуйте, дела как всегда. Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072
Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469
Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381
Еще раз спасибо за поддержку, она делает нас как бы сотоварищами.
Правда, опять что-то с посещаемостью. Возможно, платформа немного "придерживает", но очень прошу - ссылки и репосты нужны.
И предлагайте темы. Чтоб вам было интересней. Мы ж соучастники, правда?
Итак, сначала без комментариев.
- Республиканцы получили большинство в палате представителей США, их поздравил Байден
- Си Цзиньпин может посетить Россию в 2023 году
- Индийские компании сократили размещение заявок на российскую нефть
- Серия взрывов произошла в Киеве и окрестностях
- Более трехсот тысяч, или примерно каждое десятое предприятие в Германии испытывает финансовые трудности
А теперь подробно.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
1 "Живой щит" Зеленского сработал
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Байден публично не поверил Зеленскому
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Екатерина Губарева пропала, а потом нашлась "на подвале"
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Покинул страну - стал лишенцем
https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Очень выгодная война
https://forum-msk.org/material/news/1...
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