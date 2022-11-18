Здравствуйте, дела как всегда. Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

Еще раз спасибо за поддержку, она делает нас как бы сотоварищами.

Правда, опять что-то с посещаемостью. Возможно, платформа немного "придерживает", но очень прошу - ссылки и репосты нужны.

И предлагайте темы. Чтоб вам было интересней. Мы ж соучастники, правда?

Итак, сначала без комментариев.

- Республиканцы получили большинство в палате представителей США, их поздравил Байден

- Си Цзиньпин может посетить Россию в 2023 году

- Индийские компании сократили размещение заявок на российскую нефть

- Серия взрывов произошла в Киеве и окрестностях

- Более трехсот тысяч, или примерно каждое десятое предприятие в Германии испытывает финансовые трудности

А теперь подробно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 "Живой щит" Зеленского сработал

https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Байден публично не поверил Зеленскому

https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Екатерина Губарева пропала, а потом нашлась "на подвале"

https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Покинул страну - стал лишенцем

https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Очень выгодная война

https://forum-msk.org/material/news/1...