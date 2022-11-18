Суд в Екатеринбурге разрешил портить картины

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга полностью оправдал охранника "Ельцин Центра" Александра Васильева, нарисовавшего глаза фигурам на картине Анны Лепорской.
"Суд в апелляционной инстанции отменяет приговор первой инстанции в связи с отсутствием состава преступления", — сказал председатель суда Николай Морозов.
Он пояснил, что вандализм, в котором обвиняли Васильева, — это причинение умышленного вреда, и в этом смысле вина экс-охранника не доказана, как не доказано и то, что он действовал из хулиганских побуждений.
Инцидент в "Ельцин Центре" произошел в декабре прошлого года, когда там проходила выставка "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" из собрания Государственной Третьяковской галереи. Пострадала картина ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской "Три фигуры" — Васильев шариковой ручкой нарисовал глаза лицам, изображенным на полотне.
Вину он признал полностью. Видимо, обещал, что больше так не будет...
И потом - Лепорская... Если б Илья Глазунов или Шилов, а так...
Пойти, что ли, на "Черном квадрате" нарисовать что?
А.Б.
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