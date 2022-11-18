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Московский листок

Суд в Екатеринбурге разрешил портить картины

Опубликовано 18.11.2022 в разделе комментариев 0

культура тупость
Суд в Екатеринбурге разрешил портить картины

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга полностью оправдал охранника "Ельцин Центра" Александра Васильева, нарисовавшего глаза фигурам на картине Анны Лепорской.

"Суд в апелляционной инстанции отменяет приговор первой инстанции в связи с отсутствием состава преступления", — сказал председатель суда Николай Морозов.

Он пояснил, что вандализм, в котором обвиняли Васильева, — это причинение умышленного вреда, и в этом смысле вина экс-охранника не доказана, как не доказано и то, что он действовал из хулиганских побуждений.

Инцидент в "Ельцин Центре" произошел в декабре прошлого года, когда там проходила выставка "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" из собрания Государственной Третьяковской галереи. Пострадала картина ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской "Три фигуры" — Васильев шариковой ручкой нарисовал глаза лицам, изображенным на полотне.

Вину он признал полностью. Видимо, обещал, что больше так не будет...

И потом - Лепорская... Если б Илья Глазунов или Шилов, а так...

Пойти, что ли, на "Черном квадрате" нарисовать что?

 А.Б.



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