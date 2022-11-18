Из Твиттера ушли сотни сотрудников

Сотни сотрудников Twitter уволились после ультиматума со стороны нового владельца компании миллиардера Илона Маска, сообщает газета New York Times.

Как сообщалось ранее, бизнесмен в среду предложил своим сотрудникам определиться: останутся они в компании или получат трехмесячное выходное пособие. При этом оставшийся персонал будет работать "долгими часами и с высокой интенсивностью".

По данным издания, по истечении дедлайна в 17.00 по местному времени (01.00 мск 17 ноября), "сотни сотрудников" решили уволиться и получить пособие.

Ничего необычного, новая метла не всех устраивает.

Но обращает на себя внимание другое - Маск предложил мотивацию для инновационных производств, где работаешь "отсюда и до завтра" в надежде, что случится прорыв и усилия вознаградятся сторицей. По сути - это эксплуатация надежд.

А Твиттер сегодня - уже старая компания, устоявшийся бизнес, где сотрудники хотят стабильной зарплаты за размеренный труд. То есть согласны на эксплуатацию в рамках приличий.

А.Б.