Из Твиттера ушли сотни сотрудников

Сотни сотрудников Twitter уволились после ультиматума со стороны нового владельца компании миллиардера Илона Маска, сообщает газета New York Times.
Как сообщалось ранее, бизнесмен в среду предложил своим сотрудникам определиться: останутся они в компании или получат трехмесячное выходное пособие. При этом оставшийся персонал будет работать "долгими часами и с высокой интенсивностью".
По данным издания, по истечении дедлайна в 17.00 по местному времени (01.00 мск 17 ноября), "сотни сотрудников" решили уволиться и получить пособие.
Ничего необычного, новая метла не всех устраивает.
Но обращает на себя внимание другое - Маск предложил мотивацию для инновационных производств, где работаешь "отсюда и до завтра" в надежде, что случится прорыв и усилия вознаградятся сторицей. По сути - это эксплуатация надежд.
А Твиттер сегодня - уже старая компания, устоявшийся бизнес, где сотрудники хотят стабильной зарплаты за размеренный труд. То есть согласны на эксплуатацию в рамках приличий.
А.Б.
|
|