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Московский листок

Глава Минфина оценил ущерб инфраструктуре Украины в сто миллиардов долларов

Опубликовано 18.11.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Глава Минфина оценил ущерб инфраструктуре Украины в сто миллиардов долларов

Ущерб, нанесенный, начиная с февраля, можно оценить в 100 миллиардов долларов, заявил министр финансов страны Сергей Марченко агентству Bloomberg.

Он уточнил, что сумма может быть и больше.

Сейчас дефицит бюджета Украины составляет пять миллиардов долларов в месяц.

Верховная рада Украины только что приняла закон о государственном бюджете на следующий год, в документе предусмотрен рекордный дефицит, предельный объем государственного долга увеличен до $172,7 млрд), что составляет 102,3% от прогнозируемого уровня ВВП на следующий год.

То есть Украина должна больше, чем у нее имеется. И никто этого не скрывает.

Депутат Железняк написал, что "надеемся, что международные партнеры оценят нашу пунктуальность и полностью профинансируют заложенный, тоже рекордный, дефицит в размере $38 млрд".

При этом траты на национальную безопасность и оборону составят почти половину всех расходов бюджета - они предполагаются на уровне более $30,6 млрд.

То есть Украина производит сегодня во много раз меньше, чем потребляет, и по сути - банкрот.

Одна надежда, что Запад передаст ей отжатые у РФ золотовалютные резервы, чем покроет и дефицит бюджета, и собственные инвестиции.

Именно инвестиции - война на Украине превращается в бизнес, причем весьма внушительный, в этот бизнес сегодня инвестируются десятки миллиардов долларов, в надежде вернуть сотни миллиардов.

Россия в этом бизнесе участвует, как обычно - в роли сырьевого придатка. Только "добывают" не газ и нефть, а непосредственно деньги, зачем-то депонированные на Западе.

 А.Б.



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