Градоначальник обещал поработать

17 ноября 2022 года новый глава Киселёвска Кирилл Балаганский пригласил на встречу известного кузбасского правозащитника, Александра Гартмана. Александром были поставлены вопросы:

Состояние дорог. Как мы уже неоднократно писали — местные дороги чистят от снега крайне нерегулярно, иногда запоздание составляет до 20 (!!!) дней. Ремонт дорог также происходит с регулярностью, установленной ещё при царе Горохе, причём, периодически происходит по странным схемам. К примеру, приехали рабочие, заложили кирпичом мегадыру, а мегадыру по соседству не тронули. В ответ на вопросы очень удивленных прохожих приводился аргумент – а у нас на неё наряда нет.

Также поднимался вопрос выдачи пайкового угля. Напоминаем, федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «О государственном регулировании в области добычи и использовании угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности», гарантирующий, что пенсионерам-шахтёрам, проработавшим не менее 10 лет (или их вдовам) должны выдавать для отопления пайковый уголь (при наличии в их домах печного отопления) — не исполняется. Либо исполняется с очень большим скрипом.

Самому Гартману (ветерану, инвалиду труда, шахтёру, отработавшему 24 года в забойной группе) дали уголь только месяц назад. После 11 лет переписки с местными органами власти.

И, естественно, говорилось о проблемах застройки водоохранной зоны реки Чумыш (источника питьевого водоснабжения Киселёвска и Прокопьевска). Вот, например, есть водоохранная зона реки Чумыш. По закону там строить жильё нельзя, но все уважаемые люди отстроились. Там угнездились Лаврентьев (бывший мэр, ныне покойник), чины из полиции, бизнесмены и прочее жульё города Киселёвска. Отметим, что заграждать проезд к водоёму общего пользования нельзя но на въезде в элитный посёлок было установлено два шлагбаума. Правоохранители периодически соглашаются с тем, что шлагбаумы установлены незаконно, но снимать их не снимают.

Градоначальник обещал начать работу над поставленными перед ним проблемами.

Ждём. Надеемся. Отслеживаем.