Запрет на советские праздники

Прошло 30 лет и Геннадий Андреевич наконец проснулся, но пока не полностью. Обшероссийский штаб протестных действий задолго до 7 - ого ноября запланировал проведение массовых манифестаций по всей стране. И вот этот знаковый день для людей Советского Союза наступил. В Москве вышли не на манифестацию, а на встречу избирателей с коммунистами. На этот раз Г.Зюганов без красной тряпки на шее, очевидно передав её своему заму Ю.Афонину , так же поступили его замы и ближайшие соратники. На снимки позади Зюганова два военных пенсионера, которые очевидно не хотели возврата в социализм и не поддержали генерала Л.Рохлина, как и сам Г.Зюганов. А сейчас довольные жизнью без чести и совести выглядывают из - за спины лидера КПРФ.

Геннадий Андреевич естественно поздравил присутствующих с праздником Великого Октября и доложил, что он и его товарищи только что возложили цветы к Мавзолею В.Ленина и напомнил о том, что на Красной площади был воссоздан тот великолепный парад, который вдохновлял наши войска, уходящие на фронт, когда фашисты стояли на подступах к Москве. Всё правильно, но слово "великолепный" как - то не вяжется с той обстановкой, ведь люди уходили на войну, а там бывают и смерти. Но Геннадий Андреевич далёк от того времени, да и с настоящим не очень печалится. Так значит они организовали встречу с избирателями и что эта встреча дала народу и стране? Ни одного плаката, ни одного требования, никто не скандировал тех лозунгов и призывов, которые рисовал лидер КПРФ. Где это Геннадий Андреевич видел, что нынешняя власть начала осознавать, что без опоры на советскую эпоху невозможно победить на Украине. Советскую эпоху надо создавать десятилетие, она разрушена до основания. Мобилизованные экипируются за сои кровные или с помощью народа. Такого мир ещё не знал . Да и оборонка пока не может полностью обеспечить военные нужды воюющих. Слишком далеко зашла сердюковщина и виновных нет, да и нынешние коммунисты не очень обеспокоены.

"Особо я хочу обратить ваше внимание на тот факт, что на Красной площади похоронены командующие десятью нашими фронтами, 32 выдающихся маршала, генерала и адмирала", а мы всё равно сдали Союз не обращая внимание на жертвы, которые были совершены ради сохранения Союза. Вспоминает о параде 7 ноября 1941 года, который принимал И.Сталин и с которого войска уходили на фронт. А что изменилось сейчас? Враг пока далёк от Москвы, бомбит области граничащие с Украиной и намерен дойти до Москвы - так говорит Зеленский.

"Сегодня нам всем надо осознать, что очередную годовщину Великого Октября мы отмечаем в условиях войны". Это вы, Геннадий Андреевич, отмечаете небольшой толпой на которую смотреть тошно, а мы - народ ничего не отмечаем. Не видим ближайшего будущего для нашей страны и особенно народа. Цены растут, тарифы тоже, а зарплата замерла уже давно. Для вас это мелочь, а для народа это смерть. И кто же допустил до того, что очередную годовщину встречаем войной. Вы народу объяснили такое положение и почему мобилизованные экипируются за свои кровные, а на войне не хватает современного оружия и боеприпасов, и сколько это будет продолжаться?

На этой тусовке Г.Зюганов не забыл поблагодарить нашего сильного президента, который частенько вспоминает героев России начиная от Александра Невского. И что дали народу и стране эти воспоминания, так же как и ваша говорильня?

Без Ленина нет Зюганова только народу от этого не легче. Перед небольшой толпой он говорит, что Ленин создал партию нового типа. Имеет ввиду свою партию КПРФ. Но эта уже не та партия, которую создал Ленин. КПРФ это партия по названию коммунистическая, а по сути буржуазная. Что в ней коммунистического? Руководство партии обуржуазилось, сидят в думе 30 лет и кроме говорильни ничего не делают, получая такую зарплату, которая народу и не снится. И главное ни за что не отвечают.

Читатель, может Зюганов повысил вам зарплату до уровня своей зарплаты или пенсию народу сравнял со своей? Что он сделал для народа, сидя в думе? А говорит и пишет замечательно, но с народом не встречается.

В газете "Правда" №126 два снимка. На левом Зюганов с довольной физиономией и 8 ближайших сотоварищей по партии. На правом небольшая толпа с флагами, ни одного транспаранта ни одного плаката, ни одного требования к власти или к партии. Интересно знать, кто собирал эту толпу и были ли вопросы к Зюганову?

Лидер КПРФ окончательно потерял и совесть, и честь. На этой встрече рассказывает о Ленине, который предложил НЭП и план ГОЭЛРО. Какое отношение к нынешней жизни имеют эти два Ленинских мероприятия? Вспомнил встречу писателя Г.Уэллс с Лениным. Всё выступление на встрече 7 - ого ноября касалось далёкого прошлого. Не обошёл и И.Сталина, который развивая экономику спас СССР от фашизма. Мне остаётся только спросить народ, а что в области экономики делается сейчас? Можно не спрашивать и даже не отвечать. Народ всё это ощущает на собственной шкуре и животе. Прилавки рынков и аптек завалены продуктами и лекарствами. Я в две недели бываю в аптеке, живу на таблетках. Цены не для стариков с нашей пенсией. И наблюдаю как простая женщина в годах спросила лекарство и цену. Очевидно цена ей не понравилась и она попросила другое лекарство. Нет денег купить то что ей необходимо. Вы посмотрите на снимке лица Зюганова, Кашина, Афонина. Цветут довольные жизнью.

Заканчивая бессмысленное выступление перед небольшой толпой лидер говорит: "Поздравляя сегодня с Великим Октябрём, я хочу поблагодарить всех наших друзей: от "Левого фронта" до движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки", от комсомола до "Всероссийского женского союза". Потому что мы, сплотившись боремся за социализм, за идеалы Великого Октября, за новые победы. Как бы посмотреть на этот "Левый фронт" и движения "В поддержку армии"? Всё время Зюганов говорит об этих организациях, но где они и чем заняты, и какой от них толк государству и народу? Особенно меня интересует военная организация "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки". Где они? Оборонная промышленность развалена, поэтому её деятельности не хватает на Украине? А наука развалена Сердюковым и Чемезов бездействует, но сидит плотно прирос к креслу. Неужели Зюганов не знает? Вот поэтому я и пишу что Зюганов живёт в прошлом веке, а зарплату поучает в этом.

7 ноября коммунисты отправили 103 гуманитарный конвой в Донбасс из совхоза имени В.Ленина. Может хватит грабить совхоз, пора и самим раскошелится, не обеднеют коммунисты.