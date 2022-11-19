Член палаты представителей американского конгресса от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин выступила с обвинением в адрес властей США, заявив, что они занимаются отмыванием денег через предоставление поддержки другим странам. По её словам, речь идёт о деньгах, которые американские власти направляют вовлечённым в вооружённый конфликт странам.

Ранее стало известно, что Республиканская партия в палате представителей конгресса США представила законопроект об аудите средств, которые идут на оказание помощи Украине.

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Это, в общем-то, очевидно - легче всего воровать бюджетные средства, которые защишены режимом секретности. Это у всех так. Даже в сталинские времена, отличавшиеся вроде бы всеобъемлющим контролем и жесткостью наказаний, больше число военачальников, подвергнетых репрессиям, оказались замешаны в разворовывании государственных средств, выделяемых на оборону.

Классический пример - рокадная дорога вдоль китайской границы, которая была обозначена на всех военных картах, а в реальности там не начиналась даже вырубка леса...

Ну а что уж говорить о современных американцах, которые могут создавать военную технику, которая на порядки превосходит по стоимости зарубежные аналоги?

Конечно, воруют. Но ведь не только демократы, но и республиканцы.

А.Б.