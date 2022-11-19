ООН изучает видео казни российских пленных

Управление верховного комиссара ООН по правам человека начало изучать видеозапись с убитыми российскими военнопленными, сообщила сотрудница пресс-службы организации Элизабет Тросселл.

«Я связалась с коллегами, которые говорят, что знают об этих видео и изучают их», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами.

Украинские солдаты окружили дом, заставили выйти из него российских военных и лечь на землю без оружия, после чего казнили.

Вообще-то существует множество видео, снятых украинскими военными для себя, а потом попавшими в руки российских военных. На них куда более страшные вещи, чем просто расстрел.

А знаете, зачем они хранят эти видео в своих смартфонах? Нет, не от природного садизма, отнюдь. Просто их можно дорого продать любителям подобного.

А.Б.