ООН изучает видео казни российских пленных

Управление верховного комиссара ООН по правам человека начало изучать видеозапись с убитыми российскими военнопленными, сообщила сотрудница пресс-службы организации Элизабет Тросселл.
«Я связалась с коллегами, которые говорят, что знают об этих видео и изучают их», — приводит РИА Новости её слова.
Ранее в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами.
Украинские солдаты окружили дом, заставили выйти из него российских военных и лечь на землю без оружия, после чего казнили.
Вообще-то существует множество видео, снятых украинскими военными для себя, а потом попавшими в руки российских военных. На них куда более страшные вещи, чем просто расстрел.
А знаете, зачем они хранят эти видео в своих смартфонах? Нет, не от природного садизма, отнюдь. Просто их можно дорого продать любителям подобного.
А.Б.
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Пыня Херсонский написал 19.11.2022 11:17