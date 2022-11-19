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Московский листок

ООН изучает видео казни российских пленных

Опубликовано 19.11.2022 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
ООН изучает видео казни российских пленных

Управление верховного комиссара ООН по правам человека начало изучать видеозапись с убитыми российскими военнопленными, сообщила сотрудница пресс-службы организации Элизабет Тросселл.

«Я связалась с коллегами, которые говорят, что знают об этих видео и изучают их», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами.

Украинские солдаты окружили дом, заставили выйти из него российских военных и лечь на землю без оружия, после чего казнили.

Вообще-то существует множество видео, снятых украинскими военными для себя, а потом попавшими в руки российских военных. На них куда более страшные вещи, чем просто расстрел.

А знаете, зачем они хранят эти видео в своих смартфонах? Нет, не от природного садизма, отнюдь. Просто их можно дорого продать любителям подобного.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Пыня Херсонский написал 19.11.2022 11:17
Изучает ли ООН видео пригожинцев, любящих забивать кувалдами как африканцев, так и русских?
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