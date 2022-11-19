Почему-то обмен заключенными с США тормозится

Белый дом обвинил РФ в отказе от серьезных переговоров об обмене заключенными вопреки публичным заявлениям, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов.

"Действия российских властей противоречат тому, что они публично заявляли", - сообщила она, отвечая на вопрос о переговорах США и России по обмену осужденными.

В конце июля нынешнего года Вашингтон, по данным СМИ, предложил Москве обменять российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в США тюремный срок за торговлю оружием, на осужденного за шпионаж в РФ Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер (в августе получила девять лет колонии за контрабанду наркотиков).

В этом есть для меня, например, некоторая загадка - вызволить Бута, которого никто в России не считает в чем-либо виновным, - это для отечественной дипломатии дело чести.

С другой стороны, какую особую ценность может для российской стороны представлять давно "выпотрошенный" американский шпион или, тем более, наркоманка?

А.Б.