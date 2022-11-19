С 1 декабря в Москве повысят тарифы на жилищно-коммунальные услуги

Подорожание ЖКУ будет почти на 5 процентных пунктов ниже инфляции, но достигнет 9 процентов.

Минимальный взнос на капитальный ремонт установят на уровне 24,09 рубля за квадратный метр. Цены на услуги по обращению с отходами останутся без изменения, льготы и субсидии сохранятся.

Обычно цены на коммунальные услуги меняют с 1 июля, однако решение о переносе индексации тарифов на декабрь приняли на федеральном уровне. В следующий раз тарифы планируют пересмотреть 1 июля 2024 года.

Что случилось такого при укрепляющемся рубле и стабильных ценах на энергоносители?

В нашей недавней истории пересмотр тарифов происходил чаще, чем раз в год только в периоды галопирующей инфляции, но сейчас об этом речи вроде бы не идет? Или система ЖКХ уже готовится, и вот-вот?..

К тому же очень странная политикау нас происходит и с тарифами на газ, который добывают, вроде бы, в России. Скажем, специалисты считают, что отпускная цена на газ в Москве на порядок выше себестоимости, но в регионах, где-его вообще-то добывают, она еще выше!

Не слишком ли хорошо живут у нас газовые компании?

Ну и проблема техники - практически все у нас в области ЖКХ - импортное. А отечественное, например, пластиковые трубы, все равно зависят от поставок импортных присадок.

На рынке есть аналоги тех товаров, что для нас закрыты из-за санкций, но в итоге это импортозамещение обходится в разы дороже.

А платить за это, за так сказать, открытость российской экономики мировому рынку, будем все мы, в равных долях.

А.Б.