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Московский листок

Зеленский попросил Залужного избегать публичности из-за роста популярности

Опубликовано 19.11.2022 в разделе комментариев 1

украина война киев
Зеленский попросил Залужного избегать публичности из-за роста популярности

Президент Владимир Зеленский попросил главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного снизить уровень публичности, написала Financial Times со ссылкой на анонимные источники.

"Люди, знакомые с ситуацией, рассказали, что Залужного попросили перестать продвигать свой публичный образ", — говорится в публикации.

Якобы на Западе активно ищут замену Зеленскому, и среди возможных кандидатов на пост президента Украины фигурирует Залужный.

Мне вот тут интересны две вещи: что, корреспондент Financial Times лично сидел в соседней кабинке в сортире, когда Зеленский предлагал Залужному "снизить уровень публичности"?

Ну и, конечно, ждем теперь информации, что Путин лично просил генерала Суровикина, наоборот, повысить уровень своей публичности, а то что-то активно заговорили о преемнике...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Избиратель написал 19.11.2022 11:27
Если по степени публичности судить о шансах на президенство, то преемницей Х..ла должна бы стать Скабеева - существо настолько отвратительное, что затмила собой даже Вальку Полстакана и е...тую Мизулину
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