Зеленский попросил Залужного избегать публичности из-за роста популярности

Президент Владимир Зеленский попросил главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного снизить уровень публичности, написала Financial Times со ссылкой на анонимные источники.

"Люди, знакомые с ситуацией, рассказали, что Залужного попросили перестать продвигать свой публичный образ", — говорится в публикации.

Якобы на Западе активно ищут замену Зеленскому, и среди возможных кандидатов на пост президента Украины фигурирует Залужный.

Мне вот тут интересны две вещи: что, корреспондент Financial Times лично сидел в соседней кабинке в сортире, когда Зеленский предлагал Залужному "снизить уровень публичности"?

Ну и, конечно, ждем теперь информации, что Путин лично просил генерала Суровикина, наоборот, повысить уровень своей публичности, а то что-то активно заговорили о преемнике...

А.Б.