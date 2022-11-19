Зеленский попросил Залужного избегать публичности из-за роста популярности

Президент Владимир Зеленский попросил главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного снизить уровень публичности, написала Financial Times со ссылкой на анонимные источники.
"Люди, знакомые с ситуацией, рассказали, что Залужного попросили перестать продвигать свой публичный образ", — говорится в публикации.
Якобы на Западе активно ищут замену Зеленскому, и среди возможных кандидатов на пост президента Украины фигурирует Залужный.
Мне вот тут интересны две вещи: что, корреспондент Financial Times лично сидел в соседней кабинке в сортире, когда Зеленский предлагал Залужному "снизить уровень публичности"?
Ну и, конечно, ждем теперь информации, что Путин лично просил генерала Суровикина, наоборот, повысить уровень своей публичности, а то что-то активно заговорили о преемнике...
А.Б.
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Избиратель написал 19.11.2022 11:27