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Московский листок

Скоро узнаем, сколько украл Байден на Украине

Опубликовано 19.11.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Здравствуйте, дела как всегда. Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

Еще раз спасибо за поддержку, она очень нужна, особенно в моральном плане.

Та же проблема с посещаемостью. Возможно, платформа немного "придерживает", но очень прошу - ссылки и репосты нужны.

Ну и посоветоваться: очень у меня двойственное отношение к уничтожению украинской инфраструктуры российскими ракетами... С одной стороны, сугубо военной, это сильное решение. И ракет у нас много, оказывается... С другой, а чем мы лучше тогда украинских националистов, взрывавших собственные ЛЭП и перекрывавших Северокрымский канал, чтоб лишить Крым воды и света?

 

Итак, сначала без комментариев.

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А теперь подробно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

 

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