Сунак тонко протроллил Зеленского

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прокомментировал свою встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Сунак заявил, что Великобритания «знает, что значит бороться за свободу», и пообещал «быть до конца» с Украиной и Зеленским.
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Британия знает, что значит бороться за свободу - вот уже тысячу лет с ней борется за свободу добрая половина человечества.
В последний раз британцы боролись за собственную свободу тысячу лет назад, в битве при Гастингсе, да и ту с треском проиграли. С тех пор британские короли имеют не очень британские корни.
Уже Столетнюю войну британцы начали как оккупанты во Франции. Жанна д"Арк с ними сражалась, да.
Британия построила крупнейшую в мире колониальную империю, в которой сотни миллионов людей боролись с британским владычеством.
Одни из первых, кому это удалось, это США.
Потом империя посыпалась, о чем Риши Сунак не знать не может - он, вообще-то, индус. И против кого боролся Ганди, знать просто обязан.
Зеленский не обязан. Но ему и быть смешным привычно, профессия такая.
Хотя чего смешного? Сунак обещал "быть до конца с Украиной". Ну, наверно, не до конца Британии...
А.Б.
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Баранов63 написал 20.11.2022 00:57
ТТ написал 20.11.2022 00:33
Британия единственная территория Европы куда так и не зашли гитлеровские нацисты.
А когда СССР и Германия обсуждали участие в общей войне, британские самолеты бомбили Германию.
Черчиль тогда говорил что это напоминание Сталину, что Британия жива и сопротивляется.