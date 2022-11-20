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Московский листок

Сунак тонко протроллил Зеленского

Опубликовано 20.11.2022 в разделе комментариев 2

украина британия сунак
Сунак тонко протроллил Зеленского

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прокомментировал свою встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

Сунак заявил, что Великобритания «знает, что значит бороться за свободу», и пообещал «быть до конца» с Украиной и Зеленским.

***

Британия знает, что значит бороться за свободу - вот уже тысячу лет с ней борется за свободу добрая половина человечества.

В последний раз британцы боролись за собственную свободу тысячу лет назад, в битве при Гастингсе, да и ту с треском проиграли. С тех пор британские короли имеют не очень британские корни.

Уже Столетнюю войну британцы начали как оккупанты во Франции. Жанна д"Арк с ними сражалась, да.

Британия построила крупнейшую в мире колониальную империю, в которой сотни миллионов людей боролись с британским владычеством.

Одни из первых, кому это удалось, это США.

Потом империя посыпалась, о чем Риши Сунак не знать не может - он, вообще-то, индус. И против кого боролся Ганди, знать просто обязан.

Зеленский не обязан. Но ему и быть смешным привычно, профессия такая.

Хотя чего смешного? Сунак обещал "быть до конца с Украиной". Ну, наверно, не до конца Британии...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: ..Британия обломала зубы Гитлеру
Баранов63 написал 20.11.2022 00:57
Вообще-то это Британия объявила войну Германии, а не наоборот.
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..
ТТ написал 20.11.2022 00:33
А как Британия обломала зубы Гитлеру Баранов напрочь забыл.
Британия единственная территория Европы куда так и не зашли гитлеровские нацисты.
А когда СССР и Германия обсуждали участие в общей войне, британские самолеты бомбили Германию.
Черчиль тогда говорил что это напоминание Сталину, что Британия жива и сопротивляется.
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