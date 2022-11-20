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Московский листок

Чиновники против оборонки

Опубликовано 20.11.2022 автором А. Зимбовский ОКП-РК-инфо. в разделе комментариев 0

москва собянин мэр
Чиновники против оборонки

15 и 17 ноября 2022 года в Измайловском районном суде Москвы прошли первые заседания по иску ДГИ к работникам АО «ОДК» ПК «Салют» (военное двигателестроение).

Чиновники из ДГИ решили, что авиастроители в доме (который им выделил завод) проживают незаконно и мешают городу (в смысле, городским чиновникам) пользоваться данной собственностью. Заседания были перенесены в связи с ходатайством обеих сторон о привлечении в качестве 3-й стороны АО «ОДК» ПК «Салют».

Напоминаем, в настоящее время работники «Салюта» трудятся по 6 дней в неделю, могут быть вызваны на работу из дома и даже из отпуска в любой момент. И ещё —вынуждены думать о том, как защищаться от выселения и куда приткнуться, если защититься не получится.

Странно? Нет. Укладывается в общую тенденцию. В настоящий момент в Перми активно банкротится завод ЗиД (завод имени Дзержинского). На 30-е ноября назначена продажа с торгов.

Отметим, что данный завод работает в авральном режиме, выпуская радиовзрыватели для «Авитека» (производителя ЗРК), а также для всех видов артиллеристских систем и неуправляемых авиационных ракет.

В Москве собираются убирать завод имени Чернышёва. Примерно треть оборудования завода переносится на «Салют», примерно треть работников переводится туда же. Остальные работники сокращаются, а оборудование списывается. Причина – в 2021-м году «Ростех» за 11 млрд. рублей продал всю территорию Завода имени Чернышёва некой конторе MR Group – ООО «С-девелопмент» под застройку. Ну, все мы знаем, что застройка крайне важна для обороны (карманов чиновников от безденежья).

 

И таких историй множество. К примеру, источник https://vk.com/akcherepanov?w=wall-29636807_3337 сообщает нам о банкротствах предприятий, специализирующихся на выпуске и ремонте военной техники, в том числе:

«Уралвагонзавод» в г. Нижний Тагил, Вятско-Полянский «Молот» и «Сосновский судостроительный завод» в Кировской области, АО «Барнаульский патронный завод», «85-й ремонтный завод» в г. Брянске.

О массовой выдаче повесток сотрудникам, расположенных в Рыбинске предприятий Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК). Это несмотря на то, что компании «ОДК-Сатурн», «ОДК-ГТ» выполняют государственный оборонный заказ и, соответственно, их сотрудники имеют бронь.

И вот возникают вопросы. Наши чиновники говорят, что для спасения РФ нужна была спецоперация. Наши чиновники говорят, что мы воюем против всей мощи блока НАТО. Наши чиновники говорят, что дело идёт о всеобщем выживании. И наши чиновники так себя ведут с оборонкой. Они что, самоубийцы? Может быть, партию «Единая Россия» нужно переименовать в партию «Синий кит»?

Или, может быть, чиновникам хорошо известно, что никакое НАТО России не угрожает. А происходящее — какой-то хитрый договорной бизнес с заоокеанскими коллегами, в котором у нас с вами роль статистов. А что, смерть статистам угрожает вполне реальная, так проблемы жителей дискриптов Капитолий не волнуют.

А теперь главный вопрос. А нам-то что делать с этими чиновниками?

 

 



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