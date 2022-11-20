Куда на зиму откочуют украинцы?

Украинцы должны быть готовы покинуть страну до наступления зимы

Те украинцы, которые могут себе это позволить, должны быть готовы покинуть страну до наступления зимы, заявил в интервью Би-би-си глава крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК Максим Тимченко.

Ранее в пятницу правительство страны заявило, что недавние удары российских ракет вывели из строя почти половину энергетической сети Украины.

Тимченко предупредил, что очередная массированная атака может вывести из строя всю систему. Он сказал, что украинцам следует рассмотреть возможность переезда чтобы снизить нагрузку на энергетическую систему.

"Если вы будете потреблять меньше, то госпитали с ранеными солдатами будут гарантированно получать электричество", - сказал он.

Правительство ранее просило украинцев за границей не возвращаться домой из-за нехватки электроэнергии, но не просило людей уезжать.

В свою очередь ООН предупредила о надвигающейся гуманитарной катастрофе на Украине в связи с приближением зимних холодов.

Я себе не очень представляю, куда могут переехать примерно 20 миллионов украинцев вслед за 12 миллионами, которые уже переехали.

Как не уверен в правильности решения оставить Украину без света и тепла в зимний период.

Но Украина фактически перешла в режим "тотальной войны", войны без правил и без договоров с "ворогами". А она вот такая, "тотальная война"...

А.Б.