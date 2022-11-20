Польша готовится вступить в войну

Если в Киеве произойдет ослабление, то правительство США может заставить Польшу отправить войска на Украину, рассуждает Gazeta Wyborcza.

Варшава уже приступила к подготовке, чтобы принимать участие в боевых действиях на Востоке, на это указывают принятые в Польше законодательные акты.

Вступил в силу закон “О защите Отечества”. Этот закон восстанавливает срочную военную службу, и теоретически, вводит обязательную военную службу для женщин.

Польша уже сегодня располагает полумиллионной армией, по сути, одной из крупнейших в Европе. И по существу, польские военные и польская военная техника уже воюют на Украине - чего стоят только 300 танков, переданные Варшавой Киеву.

Украина уже почти обезлюдела, мобилизационный ресурс практически вычерпан. А 30-миллионная Польша - это практически нетронутый НЗ.

Вступление Польши в войну может сильно подвинуть чашу весов в сторону Украины.

А.Б.